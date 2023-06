Y el tecno conquistó el mundo

¿Dónde están las raíces de la música conocida como "el sonido de Berlín"? El tecno triunfa en Berlín tras la caída del Muro en 1989. En clubes ubicados en oscuros sótanos y edificios destartalados suenan ritmos electrónicos duros y rápidos.

Imagen: Marcel Mettelsiefen/picture alliance/dpa

La Love Parade saca la música y la fiesta a las calles y atrae a la capital alemana a gente de todo el mundo. En 1999 acudió hasta un millón y medio de personas.

Se dice que en Berlín la fiesta nunca termina. Los clubes no tienen hora de cierre y en Tresor o Berghain se puede bailar durante varios días y noches.

Pero ¿cómo surgió el tecno? ¿Dónde están los orígenes de este género?

Imagen: Jacob Khrist

Cultura.21 indaga en archivos, pregunta a leyendas de la escena en Berlín y cruza al otro lado del Atlántico, hasta Detroit. ¿Qué influencia tienen en el tecno los DJ de este antiguo centro industrial y musical de Estados Unidos? ¿Qué papel tuvieron las comunidades negra y queer en el inicio de este género musical? ¿Y cómo se convirtió el tecno en la banda sonora de Berlín?

Desde su aparición a principios de los años ochenta, muchas cosas cayeron en el olvido.

"Todo tipo de música surge de otro tipo de música, sea la que sea", dice la DJ de Detroit Stacey Hotwaxx Hale.

Ya es hora de revisar la historia.

