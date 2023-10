X (antes Twitter) comienza a cobrar cuota de ensayo

La plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter) de Elon Musk ha comenzado a cobrar una tarifa de 1 dólar a nuevos usuarios en Filipinas y Nueva Zelanda, en una prueba diseñada para reducir el spam y las cuentas falsas que proliferan en el sitio anteriormente conocido como Twitter.

La compañía dijo el martes por la noche que comenzó a probar el método de suscripción anual para cuentas nuevas y no verificadas. El programa, denominado Not a Bot, no se aplicará a los usuarios existentes. No está claro por qué sólo se aplica a Nueva Zelanda y Filipinas o por qué se eligieron esos países específicamente.

Modelo que "no busca el lucro"

"Esta nueva prueba fue desarrollada para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa", tuiteó la cuenta de soporte de X. "No es un generador de ganancias" ni lucro, agregó.

Desde que Musk compró X hace un año, ha introducido una serie de cambios, como cambiar el nombre de la plataforma y eliminar su fuerza laboral, incluido su equipo de moderación de contenido.

Denuncian desinformación

Grupos de vigilancia externos dicen que los cambios han permitido que prospere la desinformación en la plataforma, un problema que explotó después de que estalló la guerra entre Israel y Hamás.

Musk recurrió anteriormente a las suscripciones premium como táctica para impulsar los ingresos de la plataforma con dificultades financieras. Uno de sus primeros movimientos de producto fue revolucionar el sistema de verificación de cheques azules del sitio lanzando un servicio que otorga funciones adicionales a cualquiera que estuviese dispuesto a pagar 8 dólares al mes.

Experimento con altibajos

Una avalancha de cuentas impostoras obligó a la suspensión temporal del servicio días después de su lanzamiento. Según la prueba, los nuevos suscriptores tendrán acceso a funciones básicas como publicar contenido, dar me gusta o marcar publicaciones, y volver a publicar, citar o responder publicaciones de otras cuentas.

La plataforma dijo que los nuevos usuarios que no se suscriban sólo podrán leer publicaciones, ver videos y seguir otras cuentas.

EL(ap)