Wham! venció a Mariah Carey en la batalla de éxitos navideños en Alemania

En Alemania, la banda británica Wham! tuvo el éxito musical navideño más reproducido en Nochebuena con su clásico "Last Christmas". La canción, que apareció por primera vez en 1984, fue reproducida cinco millones de veces tan solo en Nochebuena, según una evaluación especial publicada el martes por investigadores de mercado GfK Entertainment, junto con la Asociación Federal de la Industria Musical de Alemania.

"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey, que también es uno de los clásicos navideños, quedó en segundo lugar con 4,8 millones de reproducciones, mientras que "Driving Home For Christmas", de Chris Rea, quedó en tercer lugar con 4,5 millones de reproducciones.

La diva estadounidense Mariah Carey tuvo que conformarse con el segundo lugar en Alemania

Los tres éxitos encabezaron la categoría "Título más reproducido en 24 horas" en 2021. Según la evaluación, el streaming de música volvió a experimentar fuertes tasas de crecimiento el año pasado en Alemania. Se midieron un total de 165.000 millones de transmisiones en 2021, por 138.000 millones en 2020, 108.000 millones en 2019 y 80.000 millones en 2018.

EL(afp)