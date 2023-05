Werder Bremen: una nueva chance de arruinar al Bayern Múnich

Werder Bremen contra Bayern Múnich no es cualquier enfrentamiento. En su historial hay batallas inmortalizadas de cuando estos dos equipos disputaban la supremacía de la Bundesliga. En algún momento se trató de trofeos arrebatados y finales épicos.

El choque de este sábado tiene esos mismos componentes: el Werder Bremen podría interponerse en el camino de un Bayern que avanza nervioso hacia su onceavo título consecutivo. En otras palabras, tiene la gran oportunidad de echarle a perder la fiesta a uno de sus grandes rivales de antaño. Esto a cuatro fechas del final del torneo.

Cabe señalar que en los últimos tiempos la rivalidad entre ambos equipos ha decaído debido a diferencias deportivas. Entre verdiblancos y bávaros, no obstante, hay recuerdos indelebles de encuentros que significaron títulos.

Un clásico en la Bundesliga

El Bayern visitará el Weserstadion de Bremen en calidad de líder de la competencia, aunque carente del aplomo que lo ha caracterizado a lo largo de una década. Sin lugar a dudas, tiene la presión a tope por ganar los cuatro partidos que restan. Enfrente tiene a uno de sus históricos archirrivales, que en más de una ocasión sembró sendos traumas en el club muniqués. Y viceversa.

En la antesala de una rivalidad fraguada en los años 90, aparece el escalofriante recuerdo de Michael Kutzop en la penúltima fecha de 1986. Para coronarse campeón, el Werder Bremen necesitaba vencer al Bayern. Kutzop tuvo el título desde los once pasos, pero erró el cobro reventando el poste derecho para desconsuelo de su afición. Desde entonces se habla de "el penal más famoso de la Bundesliga”. Sin más, ese trofeo fue a parar a Múnich.

Werder Bremen celebró su último y más reciente campeonato de Bundesliga en la temporada 2003/2004. En la foto Johan Micoud (izq.) Ailton (centro) y Valerien Ismaël (der.).

Por otra parte, la historia dice que el Werder Bremen conquistó la liga en 1993 con solo un punto de diferencia sobre el Bayern Múnich. Once años después lo volvió a conseguir, esta vez en el Olímpico de Múnich frente a 65 mil almas con victoria 3:1 ante el Bayern de Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger y Claudio Pizarro, quien comparte amor por ambas camisetas.

Mucho más en juego

Aunque la tensión por el título parecer ser el plato fuerte rumbo al cierre de temporada, en Bremen no hay cabida para otra cosa que no sea seguir sumando. Puntuar en casa es dejar malherido al Bayern de Thomas Tuchel, pero también abonar al máximo objetivo de amarrar la permanencia en la categoría para el Werder de Ole Werner. La matemática dice que aún no está salvado, de tal forma que el aliciente del triunfo es doblemente jugoso.

Además, Bremen no le gana a su rival en turno desde 2008. Este sábado serán locales, escenario perfecto para romper la racha cuando se dispute el encuentro número 112 entre ambos. No cabe duda, será mucho más que un partido de tres puntos.