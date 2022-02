Washington no aprecia "una retirada significativa" de las tropas rusas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este miércoles (16.02.2022) que no hay una retirada importante de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, en contraste con las declaraciones por parte de Moscú y en medio de las tensiones ante una potencial invasión rusa de su país vecino. "Desafortunadamente, hay una diferencia entre lo que Rusia dice y lo que hace, y lo que estamos viendo no es una retirada significativa", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con la cadena ABC.

"El presidente Vladímir Putin ha desplegado la capacidad para actuar con mucha rapidez. Puede apretar el gatillo hoy, puede apretar el gatillo mañana, puede apretar el gatillo la próxima semana. Las fuerzas están ahí si quiere renovar la agresión contra Ucrania", subrayó Blinken. "No hemos visto una retirada. Nos gustaría verla. Si la vemos, la celebraremos", insistió el secretario de Estado, que ayer sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en la que insistió en que aún hay una "ventana" abierta para la solución pacífica de la crisis, pero exigió a Moscú una desescalada "creíble y verificable".

Tampoco la OTAN ve un cambio significativo

Nada más anunciar esta mañana el Ministerio de Defensa de Rusia el retorno sus lugares de emplazamiento habitual de los efectivos que participaron en ejercicios militares en la península de Crimea, anexionada en 2014, el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó también que no ve ninguna desescalada. "Hemos oído señales de Moscú sobre su disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos, pero por ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno; al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar", dijo Stoltenberg en Bruselas a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin III (izq.) habla con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la reunión de ministros de Defensa de la Alianza hoy en Bruselas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, replicó de inmediato y puso en duda la capacidad de análisis de la Alianza Atlántica. "Por lo visto, hay cierto hándicap en el sistema de la OTAN de evaluación de la situación, del estado de las cosas", dijo en rueda prensa. En su opinión, se trata de un problema que, "seguro, no les permite a los representantes de la OTAN evaluar fríamente la situación".

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, fue aún más incisiva que su colega del Kremlin y se tomó a mofa los temores occidentales. "Les pido a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido, como Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros, que publiquen el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo para que pueda planificar mis vacaciones", escribió la diplomática, en su canal de Telegram.

