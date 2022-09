Vuelve la Oktoberfest

En 2020 y 2021, la mayor fiesta popular del mundo no pudo celebrarse debido a la pandemia. Por ello, este año está más concurrida que nunca. El reportero de DW Dhruv Rathee nos lo muestra en la Wiesn.

Oro blanco

La producción de sal tiene una larga tradición en la isla española de Mallorca. La flor de sal, recogida a mano, es la sal marina más fina que existe.

Europa en autocaravana eléctrica

Allison y Eric Bieller viajan por Europa en autocaravana eléctrica. En el primer episodio de la nueva serie, los acompañamos desde Múnich hasta la Zugspitze, la montaña más alta de Alemania.

La conversación típica de los alemanes

A la hora de entablar una conversación con alemanes, hay que tener algunas cosas en cuenta. La reportera de DW, Rachel Stewart, nos da un par de divertidos consejos para ayudar en el proceso.

El arte callejero de Cosimo "Cheone" Caiffa

El italiano transforma muros y edificios enteros con sus motivos hiperrealistas. Su deseo es integrar el entorno en su obra para hacerla tridimensional.

