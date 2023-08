"¿Voto de confianza para Gustavo Petro?"

Gustavo Petro lleva un año como presidente de Colombia. Se desconoce aún cómo le afectará políticamente el reciente caso de corrupción de su hijo Nicolás Petro. Imagen: Ivan Valencia/AP/picture alliance

Un año de Gustavo Petro como presidente de Colombia: el cambio es posible, a pesar de todo

Su jefa de gabinete, obligada a renunciar por caso de abuso de poder. Interceptaciones ilegales y posible lavado de activos al igual que su embajador en Venezuela, se habla de ingresos de 4 millones de euros de manera ilícita a la campaña. Su hijo mayor aceptó cargos por lavado de activos y dineros no reportados que ingresaron a la campaña y de claro origen ilegal. Parálisis industrial y un peso revaluado por razones externas. ¿Estamos hablando del mismo presidente? Tiene al país sumido en la peor crisis de seguridad de los últimos 20 años.

Ricardo Hernández, Colombia

Respeto las posturas políticas y la búsqueda imparcial de las ideas. No son sus antecedentes, es su actual personalidad sin ética ni moral (escándalos de bolsas llenas de dólares y muchos más procederes ilegales). Su "revolucion" no tiene limites y pisotea la Constitución, las leyes y las instituciones bien establecidas. Su paso por la principal alcaldia de Bogotá sólo evidenció lo que sería su gobierno nacional. Hay que mostrar todas las aristas. Me alegra que se luche contra el cambio climático, pero esa es una cortina moral de su accionar. Sus compromisos con la ilegalidad colombiana, verdadera razon de la corrupción politica, ponen al margen a la sociedad de bien, a quienes trabajamos y pagamos impuestos para lograr el bienestar general. Su incoherencia de vida personal y política es un reflejo de su falta de moral y ética, nada ejemplar para las necesidades de su país.

Luis Duzán, Colombia

Como era de esperar, sale el hijo del presidente a atribuirse el agua sucia para no enlodar a su papá, pero no interesa: ingresaron dinero corrupto del narcotráfico a la campaña, aunque el presidente no tuviese conocimiento. Lo que realmente importa es que con ese dinero compraron votos y asi subió al poder.

Alejandro Moncayo, Suiza

Hay que darle un voto de confianza a Gustavo Petro. Creo que el país lo tiene muy difícil para salir adelante, porque su pasado pesa aún mucho, y la población sigue muy dividida.

Eleonor Arencibia, Colombia

Duela a quien le duela, el mejor presidente de nuestra historia hasta el momento es Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Ricardo Mejía, Facebook

Lo gracioso de todo esto, sin apoyar a Petro, es que todos los intentos de la oposición de destruirlo todo, reformas y desestabilización política, no funcionan. Los intentos de usar a los bandidos que están dentro del gobierno de Petro y, sobre todo, las mentiras y el show mediático de los medios de comunicación, lo han posicionado como un hito en la gobernabilidad colombiana. Al parecer le están haciendo más bien que mal.

Alejandro Acevedo, Facebook

La superficie del mar registra sus más altas temperaturas

Pienso que las informaciones sobre el clima deben ser más realistas, más puntuales. Acá en Sudamérica, somos conscientes del momento actual. Entonces cada información sobre el asunto debe enfocarse hacia lo que se nos viene encima, una catástrofe. No perdamos tiempo. Ustedes, de los países desarrollados, tienen la obligación de exigir a los países, como Perú, a difundir la magnitud del desastre que se avecina.

Francisco Chauca, Perú

Unos cuantos perjudican el planeta y todos pagamos.

Felipe Guerra, Facebook

En las playas de Europa, la temperatura del agua aumenta, hay más algas, más medusas, en fin, en el mar ya se pueden sentir las consecuencias del calentamiento global. Otra cosa es que la gente no lo quiera ver o reconocer, porque la verdad da miedo pensar en lo que puede llegar a convertirse nuestro planeta, en un horno.

Juana Cáceres, Facebook

El filme Barbie bate el récord de recaudación mundial. Imagen: Warner Bros. Pictures/AP/picture alliance

"Barbie" supera los mil millones de dólares de taquilla en el mundo

No hay duda alguna de que el mundo entero ha perdido la razón.

Gustavo Mourraille, Argentina

Vivo ejemplo del rumbo que va tomando la estupidez humana.

Carlos Pérez, Estados Unidos

A mi me gustó mucho la película. Muestra en forma de sátira y exageración muchas problemáticas que sufrimos hombres y mujeres en la sociedad. El monólogo de Gloria me pareció hermoso y el mensaje que trasmite Ken también es poderoso.

Maleja A., Facebook

La película es infumable. Puede ser que tenga mensajes escondidos, pero la verdad es que tanto rosa, tanto Ken y Barbie me dejaron exhausta. La puesta en escena es espectacular, la música, los bailes, pero de contenido, muy, muy aburrida. De hecho, nunca tuve barbies, no me gustaban. Quizá ahí esté el fallo.

Elena G., Facebook

