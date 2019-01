++ Votación del brexit: Los Lores rechazan el acuerdo en una moción previa ++

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió el lunes a sus compañeros de partido críticos con el acuerdo del brexit de que Bruselas no aceptará las concesiones que lo harían "perfecto" y les pidió que reconsideren su rechazo al texto que se votará este martes. Decenas de diputados conservadores y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) se han posicionado en contra del pacto, por lo que la jefa de Gobierno parece abocada a sufrir una amplia derrota en una votación que ya aplazó en diciembre al no contar con una mayoría suficiente. Siga aquí las últimas noticias de una jornada que puede marcar el futuro tanto del Reino Unido como de la Unión Europea:



Los Lores rechazan el acuerdo de May, pero también un brexit sin acuerdo

03:25 CET

La Cámara de los Lores de Gran Bretaña emitió una severa reprimenda contra el acuerdo del brexit alcanzado por Theresa May, pero advirtió contra los peligros de una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Lo hizo a través de una moción de la oposición aprobada a última hora del lunes con 321 votos contra 152. El acuerdo, según la moción, dañaría la economía británica, la seguridad interna y mermaría la influencia global del Reino Unidos. Sin embargo, la moción aprobada también insta a los parlamentarios de la Cámara de los Comunes, que deben votar el martes si aceptan o no el pacto alcanzado por May con la UE, a "rechazar enfáticamente" un brexit sin acuerdo. (dpa)

May forzará una segunda votación de no salir aprobado el acuerdo del brexit

01:00 CET

Ver el video 02:02 Now live 02:02 minutos

Según el diario británico The Sun, Theresa May forzará una segunda votación parlamententaria en caso de que el acuerdo del brexit sea rechazado en una primera votación, como el cálculo de los analistas indica que pasará. Según el rotativo, la canciller alemana Angela Merkel habría asegurado a May que la Unión Europea podría hacer concesiones de última hora si el Parlamento británico rechaza el acuerdo, como convencer al primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a renunciar a la frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte. (Reuters)

