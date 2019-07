Von der Leyen: una buena elección en tiempos difíciles

En estos tiempos de Internet también hay momentos en que la palabra es el factor decisivo. Así lo demostró Ursula von der Leyen este 16 de julio en el Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo. A pesar de que en los parlamentos el arte de la palabra debiera tener la máxima importancia, por lo general las decisiones se toman antes de que se haya intercambiado el primer argumento.

Esta vez fue diferente: fue un día en que todo era posible para la candidata alemana. Tenía que superar la prueba en el confuso e inmenso escenario internacional que es el Parlamento Europeo. Tenía que convencer a escépticos, animar a los seguidores, hacer excelentes ofertas a los oponentes para conquistar su simpatía. Von der Leyen tenía la gran responsabilidad de salvar la reputación de la Unión Europa en momentos difíciles.

Feminista, social y verde

Ursula von der Leyen logró todo lo anterior, aunque fuera con una mayoría de solo nueve votos. La feminista convencida se presentó más social y verde de lo que a muchos de sus correligionarios conservadores les hubiera gustado. Pero Van der Leyen también se presentó consciente y soberanamente como mujer.

Quizás su mejor idea fue la de hablar en tres idiomas. Francés para el sentimiento de una UE con vigor renovado y participación cívica; inglés para los hechos y las demandas: impuestos más altos para los nuevos gigantes de la economía mundial y a favor de una verdadera igualdad de género. El alemán lo eligió para el final emocional, en el que la política, nacida en Bruselas, describió su biografía como si estuviera hecha para una carrera europea.

Claramente la segunda opción

No es ningún secreto que Von der Leyen fue propuesta porque el primer candidato no obtuvo el respaldo necesario. Sabía que tenía que enfrentar esta desventaja con habilidad, cosmopolitismo y una puesta en escena perfecta. Ella podría haberlo perdido todo. Pero sorprendió e hizo una ventaja de la desventaja.

Ella controvirtió hábilmente las provocaciones de los antieuropeos y los que quieren abandonar la UE. Ella debe seguir este curso de manera clara y consistente y cerrar el flanco derecho. Todo esto no garantiza una exitosa Presidencia de la Comisión, pero es un buen comienzo y un buen día para el Parlamento Europeo, que tuvo una verdadera elección.

Los mayores perdedores en este día de elección son los eurodiputados alemanes de los socialdemócratas, que se aferraron hasta el final al acuerdo de que solo un candidato principal debe convertirse en jefe de la Comisión de la UE. El hecho de que no se hubiera logrado una mayoría, no les importó mucho. Y tampoco que la UE hubiera entrado en una grave crisis si Von der Leyen no hubiera sido elegida.

El Parlamento votó. Y la mayoría de los diputados decidió, al final, que la política sí es el arte de lo posible.

