Von der Leyen califica de "vergüenza" la ley LGTB húngara

Una mujer transgénero gana mayor concurso de modelos de Alemania

Ideales de belleza en GNTM

Desde 2006, Heidi Klum presenta el programa de casting "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Durante años, sólo han desfilado por la pasarela modelos de piernas largas, con poco peso, altas y etéreas. Las mujeres de baja estatura con curvas voluptuosas no tenían ninguna posibilidad de subir a la pasarela, y mucho menos las personas transgénero.