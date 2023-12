Volver a empezar - El difícil retorno a Gambia

Imagen: Steps

Por desesperada que sea su situación en Gambia, Paabi, de 23 años, no quiere volver a emprender el peligroso viaje a Europa. No obstante, está bajo mucha presión.

Imagen: Steps

Quiere montar un negocio con el dinero que recibió de la Organización Internacional para las Migraciones como ayuda al retorno; pero el capital inicial pronto se le acaba tras tener que gastarlo en ropa y repartirlo entre amigos y familiares. Su intento de ganarse la vida en el mercado maderero fracasa. Al mismo tiempo, su padre espera que ayude a la familia.

Imagen: Steps

Por ello, Paabi pronto sólo ve una opción: intentar por tercera vez llegar a Europa, aunque le pueda costar la vida.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 06.01.2024 – 00:30 UTC

SA 06.01.2024 – 21:30 UTC

DO 07.01.2024 – 06:03 UTC

DO 07.01.2024 – 12:30 UTC

DO 07.01.2024 – 19:03 UTC

DO 07.01.2024 – 22.30 UTC

LU 08.01.2024 – 04:30 UTC

LU 08.01.2024 – 09:03 UTC

LU 08.01.2024 – 15:30 UTC

MA 09.01.2024 – 11:03 UTC

MI 10.01.2024 – 09:30 UTC

JU 11.01.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6