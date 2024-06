Zelenski: Rusia no está dispuesta a una "paz justa"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este domingo (16.06.2024) que Rusia ahora "no está preparada para la paz" y que esto queda demostrado con el planteamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, de que para entablar negociaciones Ucrania debe abandonar los territorios ocupados ilegalmente por las fuerzas rusas. "No están listos para una paz justa", insistió Zelenski en una conferencia de prensa con la que se clausuró la Cumbre para la Paz en Ucrania celebrada en Bürgenstock, Suiza.

"Debemos hacer nuestro trabajo, no pensemos en Rusia, hagamos lo que tenemos que hacer. De momento, Rusia y sus dirigentes no están listos para una paz justa. Es un hecho", dijo. Putin, añadió, ha cometido varios "errores históricos" desde que inició su agresión contra Ucrania y que esa propuesta es uno más de ellos. Rusia puede negociar la paz "mañana si se retira de nuestro territorio", insistió Zelenski, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se declarase abierto a dialogar.

China podría ayudar

También sostuvo que Putin se equivocó al intentar sabotear la cumbre convenciendo a países que le son más o menos próximos de que no acudieran. En concreto, fue preguntado por China, país que no consideró "enemigo" de Ucrania. China es un país aliado de Rusia y ha sido acusada de contribuir al esfuerzo bélico de Moscú, suministrando componentes. Pekín decidió no participar en la cumbre sobre la paz de este fin de semana porque Rusia no estaría ausente. "China podría ayudarnos", subrayó Zelenski.

A pesar de que Estados Unidos reanudó el envío de ayuda, bloqueado durante meses, e incluso ayer anunció nuevas partidas, y de que otros aliados occidentales se comprometieron a reforzar su cooperación, Volodimir Zelenski consideró que el volumen actual de ayuda aportada no bastará para ganar la guerra. "Hay ayuda. Hay paquetes importantes. ¿Basta eso para ganar? No. ¿Llega tarde? Sí", señaló Zelenski.

Propuesta de nuevos encuentros

En el pleno de clausura de la cumbre, organizada en Suiza con la asistencia de 92 países y 55 mandatarios, el primer ministro en funciones de los Países Bajos, Mark Rutte, reprochó a Rusia no haber participado. "Este encuentro manda un mensaje muy fuerte a Putin y me gustaría decirle esto a él: 'Muchos en esta mesa han dicho que Rusia debería haber estado aquí y yo estoy completamente de acuerdo. Hoy, tú deberías haber estado aquí", aseveró resumiendo el sentir de muchos de los participantes.

La Cumbre para la Paz en Ucrania arrancó ayer y hoy culminó con una declaración conjunta a favor de la "integridad territorial" ucraniana, de la que se desmarcaron algunos participantes. La presidenta suiza, Viola Amherd, dijo que su país estaba dispuesto a acoger nuevos encuentros internacionales si era necesario. Su ministro de Exteriores, Ignazio Cassis, incluso sugirió organizar una nueva conferencia de seguimiento antes de las elecciones estadounidenses (que se celebran en noviembre).

lgc (afp, efe, rtr)