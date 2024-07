Vivir la música clásica con la directora Joana Mallwitz

La directora Joana Mallwitz en Berlín Imagen: DW

La directora alemana Joana Mallwitz quiere entusiasmar a la gente por la música clásica acercando al público grandes obras de la historia de la música.

Estudiar en Cambridge Imagen: DW

Consejos para estudiar en Cambridge

Reino Unido es muy popular entre estudiantes extranjeros por universidades de elite como la de Cambridge. Le explicamos lo que debe saber para estudiar allí.

Comida callejera Kumpir Estambul Imagen: DW

Kumpir: El secreto de la papa asada turca

La ciudad turca de Estambul es un hervidero de comida callejera. Uno de sus platos más populares es el kumpir. Les mostramos por qué es tan especial.

Insta contra realidad Milán Imagen: DW

Milán: ¿Qué merece la pena visitar?

Milán, en el norte de Italia, es una estrella en Instagram. La ciudad de la moda y el diseño atrae a muchos visitantes. ¿Qué lugares merece la pena visitar?

Bailarina Sophie Hauenherm Imagen: DW

Bailarina a pesar de todo

Sophie Hauenherm iba camino de convertirse en bailarina profesional cuando tras una operación de espalda, queda parapléjica. Pero, ese revés no arruinó su sueño.

Horarios de emisión:

DW Español



VI, 26.07.2024 – 23:30 UTC

SÁ 27.07.2024 – 01:30 UTC

SÁ 27.07.2024 – 04:00 UTC

SÁ 27.07.2024 – 11:30 UTC

SÁ 27.07.2024 – 14:30 UTC

DO 28.07.2024 – 08:30 UTC

DO 28.07.2024 – 16:30 UTC

DO 28.07.2024 – 21:30 UTC

LU 29.07.2024 – 07:30 UTC

LU 29.07.2024 – 12:03 UTC

MA 30.07.2024 – 03:00 UTC

MA 30.07.2024 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6