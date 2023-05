Vivir con la muerte

El documental nos presenta su contrastante día a día, entre el trabajo y la vida cotidiana de una alegre joven adulta en Berlín.

Johanna Klug publicó recientemente su segundo libro de divulgación y trabaja ahora en su tesis doctoral, titulada "La autonomía de niños con enfermedades terminales". Empezó a acompañar a personas en la última fase de su vida cuando tenía 20 años, y nos dice: "Desde entonces el tema del fallecimiento, de la muerte y del duelo no me ha soltado. Me movía la necesidad de una interacción directa, sincera y genuina con las personas.”

Johanna vive intensos encuentros personales no solo en la clínica para enfermos terminales donde, entre otras cosas, acompaña a una joven mujer enferma del corazón, a una anciana dama, y sale de paseo con una niña que está de duelo por su hermana fallecida. También suele bailar y festejar intensamente con sus amigos.

