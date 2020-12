Vivendi negocia la compra de la alemana Prisma Media

Los modelos transgénero conquistan las portadas

Laverne Cox: "Time" (2014)

Laverne Cox es una precursora de los derechos transgénero: en 2014 la portada de la revista estadounidense “Time” mostró por primera vez una mujer transexual. Un hito para el movimiento que a nivel internacional lucha por más igualdad y el reconocimiento del “tercer género”. Cox también es conocida por su papel en la popular serie de Netflix “Orange is the New Black”.