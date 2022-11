¡Viva el café! - Variedades selectas y ecológicas

Para ello desarrollan métodos respetuosos con el clima, obteniendo una mayor diversidad en sus campos, plantaciones y bosques, y garantizando los ingresos de los agricultores.

David Benítez es uno de ellos. Este joven agroecólogo hondureño redescubrió las técnicas de agricultura integral de sus ancestros indígenas, combinándolas con las herramientas modernas de la permacultura. Hoy, Benítez instruye a otros productores de café en estos novedosos métodos.









El potencial de esta forma de agricultura es enorme, ya que el 80 por ciento del café en todo el mundo es cultivado por pequeños agricultores. Además de ayudar a proteger el clima y el medio ambiente, estos podrían mejorar así sus ingresos.



También la empresa emergente "The Coffee Cherry Company" ayuda a que los cafetaleros puedan vivir mejor del fruto de su trabajo, literalmente. La empresa compra lo que para muchos es un desecho: la cereza del café. La pulpa que rodea los granos contiene una gran cantidad de nutrientes.





Una vez seca y procesada como harina se puede emplear como ingrediente sabroso y saludable en pasteles, panes y pastas. En el mercado estadounidense se considera ya un nuevo superalimento. Su explotación aporta además un ingreso extra a los caficultores, beneficiando tanto a ellos como al medio ambiente.





Otro alimento ignorado durante largo tiempo y recién redescubierto es el lupino. Endémico en Alemania, este fruto goza de una creciente popularidad como base para el tofu y algunas alternativas al yogur. Pero esta leguminosa tiene aun más que ofrecer: sus semillas se pueden tostar y servir así de sustituto para el café.



En Alemania, la familia Klein comercializa el Lupino, un sucedáneo de café más suave para el estómago. Desde hace años cultivan esta planta en su explotación ecológica y distribuyen sus productos exitosamente a toda Europa. Las rutas de distribución más cortas y un menor consumo de agua en la producción hacen que esta alternativa al café sea más respetuosa con el medio ambiente.



