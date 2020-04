Visibilidad lésbica: “El lesbofeminismo llegó para quedarse”

Ocultarse o morir. Son las dos opciones extremas que enfrentan quienes viven una sexualidad que se escapa de la norma. A mitad de camino en esta temible disyuntiva, está el abanico de tonalidades grises: presión familiar y social, acoso escolar, persecución laboral, descrédito público, agresiones físicas, torturas… Ante esta situación, muchas mujeres optan por el silencio, por el ocultamiento, por la invisibilización sexual: "Las mujeres somos educadas en la vergüenza de nuestra sexualidad. Y quienes nos asuminos como lésbicas, bisexuales o diversas, no podemos decirlo, porque hay una presión mayor sobre la mujer en cuanto a las obligaciones que tenemos en la sociedad”, dice la activista chilena Érika Montecinos, coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio.

"Una fecha impuesta”

Según el informe "El Prejuicio no conoce fronteras”, elaborado por el grupo de trabajo SinViolencia.LGTB, más de 1.300 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans fueron asesinadas entre 2014 y 2019 en América Latina y el Caribe. Un caso emblemático fue el de la argentina Pepa Gaitán, asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia el 7 de marzo de 2010. El crimen de "La Pepa” Gaitán, convertido en bandera contra la discriminación y la violencia por la identidad sexual, condujo a las argentinas a conmemorar el 7 de marzo su propio Día de la Visibilidad Lésbica. Por su parte, las chilenas se remiten al primer homicidio documentado de una lesbiana en Chile para impulsar su visibilidad: el 9 de julio de 1984 fue asesinada la artista Mónica Briones. Y, desde 2019, la reivindicación no se limita al 9 de julio, sino que se extiende también durante los meses de junio y julio, como recuerdo de la joven Nicole Saavedra, violada, torturada y asesinada en junio de 2016 en Valparaíso.

"Para nosotras, el 26 de abril es una fecha impuesta, porque hasta el día de hoy no tenemos claro qué hecho condujo a las españolas y a espacios de Naciones Unidas a instaurar ese día. En Latinoamérica, cada país tiene su propio día de la visibilidad lésbica”, dice Érika Montecinos, quien además recuerda que cada 13 de octubre se celebra el Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. "Está bien que haya fechas, pero deben tener un sentido político, porque no sacamos nada con conmemorar si detrás no hay una reflexión política que nos conduzca a la celebración”, continúa Montecinos.

Hitos hacia la visibilización

La activista reconoce que se han producido pasos importantes en los últimos tiempos. "En Chile tenemos varias cantantes fuera del clóset, que todavía son pocas, pero que lentamente se van visibilizando. Un hito político es que acá nosotras hemos creado nuestras propias organizaciones separadas de los hombres gays, como " Rompiendo el silencio”, y muchas otras. Dentro de las asociaciones de gays no se visibilizaban nuestras problemáticas específicas”, reivindica Montecinos, y agrega que tampoco se les da presencia como interlocutoras en los medios de comunicación. "En el fondo, todavía no se nos reconoce como voceras válidas y políticas de los movimientos sociales”, sentencia la activista.

Un derecho peleado en la calle y los parlamentos: una familia alemana de dos mujeres y un bebé.

El hecho de que actrices de Hollywood, cantantes famosas y políticas como Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, estén fuera del clóset suele recibir una gran atención mediática, pero ¿contribuye eso a reducir la presión hacia las jóvenes lesbianas? "Para las más jóvenes es algo positivo, pero seguimos registrando persecución en la familia, en el ámbito escolar y en ambientes laborales. Los ejemplos de la alcaldesa de Bogotá y las actrices pueden ayudar, pero, en general, tienen que ser más, y no solo del ámbito de la cultura y el espectáculo, sino también de la esfera política”, dice la activista.

"El lesbofeminismo llegó para quedarse”

El movimiento feminista ha logrado una inusual fuerza en los últimos años tiempos en América Latina. Y fue precisamente en Chile donde surgió el grito "El violador eres tú”, que resonó después en todo el mundo.

Montecinos reconoce la importante sinergia que la lucha de las lesbianas ha establecido con el feminismo. "Gracias al feminismo, tenemos muchas más mujeres empoderadas en la política. El feminismo ha sido crucial en Latinoamérica”, dice la activista, quien, junto con otras compañeras, tiene pensado presentarse abiertamente como lesbiana en el proceso constituyente que está viviendo Chile. "Para nosotras, ser lesbianas es político, no es un dato anecdótico. Me paro frente a la sociedad con una reflexión desde el feminismo y desde la disidencia social”. Y sentencia: "El lesbofeminismo llegó para quedarse”.

(jov)

