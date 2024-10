Violación: India abandona a las víctimas

Las familias de las víctimas esperan justicia, pero se sienten amenazadas. El procesamiento y la Justicia son lentos, los agresores están protegidos por la indiferencia, el sistema de castas y la política del poder. Las leyes destinadas a proteger ofrecen poco alivio o empatía a las víctimas. Miles de niñas no sólo viven con el trauma de su experiencia; también son culpadas por ella.

Pero algo está ocurriendo: hay iniciativas que rompen el silencio con campañas escolares y teatro callejero. La reportera de DW Akanksha Saxena explica tanto la situación de las víctimas como la lucha por justicia.

