Viktor Orbán dice que Ucrania no puede ganar la guerra a Rusia

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consideró este martes (23.05.2023) que Ucrania no está en situación de poder ganarle la guerra a Rusia, y abogó por negociar con Moscú para poner fin al conflicto. El dirigente nacionalista, que mantiene una posición divergente respecto a otros países de la UE a propósito de la contienda y se niega a ayudar militarmente a Ucrania, reiteró su llamamiento a un alto el fuego.

"Es evidente que la solución militar no funciona", declaró en el Foro Económico de Qatar, en Doha (donde negocia también un acuerdo de importación de gas), y añadió que la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, es el resultado del "fracaso de la diplomacia". "Si uno mira la realidad, las cifras, el contexto, y el hecho de que la OTAN no está dispuesta a enviar tropas, es evidente que no hay victoria posible para los pobres ucranianos en el campo de batalla. Esa es mi posición", explicó el dirigente húngaro.

Orban mantiene vínculos con el Kremlin, es uno de los escasos dirigentes europeos que no ha visitado Kiev desde el inicio de la invasión e incluso ha acusado a la UE de prolongar la guerra. Según el jefe del gobierno de Hungría, debería haber un alto el fuego y luego negociarse con Moscú un nuevo acuerdo de seguridad para Europa. "Claro que Ucrania es muy importante en tanto que Estado, pero a largo plazo, y desde un punto de vista estratégico, lo que está en juego es la futura seguridad de Europa", explicó.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, criticó desde Bruselas a Hungría por bloquear más ayuda militar a Ucrania en una reunión ministerial de la UE. Y no es la primera vez. Pistorius dijo estar "algo decepcionado o irritado por el comportamiento de los amigos húngaros" por bloquear la ayuda. La medida se produce después de que Ucrania incluyera al banco OTP, el más grande de Hungría, en una lista de patrocinadores de la invasión rusia, lo que provocó la indignación de Budapest. Un portavoz del gobierno húngaro dijo el lunes que Hungría rechazaría toda nueva ayuda militar a Ucrania a menos que saque de la lista al banco OTP. En concreto, están en juego 3.500 millones de euros adicionales del Fondo Europeo para la Paz.

lgc (afp/dpa)