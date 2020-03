Viernes 13, superstición y miedo, pero no en Latinoamérica

Hasta la actualidad, el "viernes 13" es una fecha que incomoda a los más supersticiosos. Los orígenes de la creencia de que este día puede traer mala suerte se remontan a varios siglos atrás. Tanto en la literatura como en las películas, esta fecha siempre aparece como el día donde suceden desgracias: ya sea para que una película de terror parezca aún más espeluznante, o como motivo de accidentes o muertes.

Las estadísticas confirman los miedos irracionales

Desde hace mucho tiempo se ha demostrado estadísticamente que este día no tiene influencia en la frecuencia de los accidentes. Sin embargo, muchos hoteles no tienen la habitación número 13, los aviones no tienen una fila 13 de asientos, y esa fecha es poco popular entre los que quieren contraer matrimonio.

Según la encuesta de una gran compañía de seguros de 2018 en conjunto con el instituto de investigación de opinión Kantar TNS, solo el 10 por ciento de todos los alemanes teme que les pueda suceder algo un viernes 13. La mayoría de ese 10 por ciento vive en el sur de Alemania. Sin embargo, lo más sorprendente es el hecho de que, aparentemente, los encuestados más supersticiosos y cautelosos en ese día tienen entre 30 y 39 años.



En América Latina es el "martes 13"

En muchos países de Latinoamérica y en España no se ve con malos ojos la llegada del viernes 13, porque allí se le tiene más miedo al martes 13. La palabra "martes" procede del dios de la guerra, Marte, de la mitología romana. El día representa al planeta rojo, símbolo de la destrucción, la sangre y la violencia. No es por ello nada sorprendente que la película "Viernes 13 en Latinoamérica se llame "Martes 13”.

Por cierto, para el temor que se siente ante este día tan señalado hay una palabra: parascevedecatriafobia. Esta palabra procede del griego, "paraskave”, viernes, y "dekatria”, trece. La fobia al martes 13 se denomina trezidavomartiofobia.

(rmr/cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |