Videos con imágenes violentas ponen a la policía alemana bajo presión

Solo 15 segundos dura el video, que circula en Twitter. Muestra a un oficial de policía presionando a un detenido con la rodilla. Al fondo, alguien grita: "Baja tu rodilla". Y poco después: "Hermano, eso no tiene gracia". El video fue grabado el pasado sábado (15.08.2020) durante un operativo policial en Düsseldorf, en el estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

A primera vista,las imágenes evocan recuerdos de aquel despliegue policial en Minneapolis, EE.UU., donde murió el afroamericano George Floyd, tras ser detenido por la fuerza a finales de mayo. En Düsseldorf, el detenido, un joven de 15 años, salió ileso. Hay varias denuncias en su contra, informa entre otros la agencia de alemana de noticias dpa.

También se investiga al oficial que usó su rodilla, según informes de la fiscalía. Su abogado, Christoph Arnold, defiende el proceder de su cliente. Inmovilizó al chico de 15 años con la tibia contra su cabeza porque "así se les enseña" a proceder, argumentó Arnold ante la dpa.

Según el abogado, el joven de 15 años aún tenía un brazo libre bajo el cuerpo en el suelo. Esa habría sido una situación peligrosa para los agentes, porque podría haberse levantado o, por ejemplo, haber sacado un arma.

Alemania debate ahora también sobre violencia policial, un tema que ya había comenzado a abordarse por la comunidad afroalemana, cuando las protestas internacionales por la muerte de George Floyd alcanzaron al país. ¿Hasta dónde puede llegar la policía? ¿Cuánta violencia es apropiada?

"Uso inadmisible de la fuerza"

El video de Düsseldorf no es el único que muestra operaciones policiales presuntamente desproporcionadas y se volvió viral en redes sociales durante el fin de semana.

Un fragmento de grabación de otra operación en Fráncfort del Meno, en el estado federado de Hesse, circula también en Instagram. Este otro video fue grabado y distribuido por Blaise Francis, un abogado que se ocupa voluntariamente de casos de racismo.

La grabación muestra cómo varios policías mantienen a una persona detenida en el suelo. Poco después, un oficial lanza una patada en dirección a la persona que yace en el suelo, a la altura de su cabeza.

Otro oficial que, de acuerdo con un comunicado de prensa de la policía de Frankfurt, habría dirigido la operación, interviene y aparta al oficial que ha pateado. La autoridad asegura que el jefe de operación habría informado más tarde del incidente internamente. Y la Fiscalía de Fráncfort estaría al tanto.

El comunicado de prensa de la policía de Fráncfort habla de un posible "uso inadmisible de la fuerza por parte de los agentes de policía contra el sospechoso tendido en el suelo". Desde Hannover y Hamburgo circulan otros videos de operativos policiales en los que los detenidos son inmovilizados o los transeúntes a su alrededor son rechazados por los agentes, aparentemente con más violencia de la necesaria.

Voces de políticos

Estos videos, publicados con pocos días de diferencia, también han motivado u obligado a políticos alemanes a pronunciarse. En Fráncfort, el partido La Izquierda comentó el incidente. "No hay justificación para patear a una persona que yace en el suelo inmovilizada. El hecho de que sólo dos de los cerca de 20 policías presentes intervengan y los observadores de la escena sean atacados me deja pasmado", aseguró Hermann Schaus, portavoz de política interna de La Izquierda en el parlamento regional de Hesse.

Respecto al despliegue en la ciudad de Düsseldorf, el ministro del Interior de ese estado, Herbert Reul, dijo que las imágenes del incidente también lo impactaron en principio. Sin embargo, advirtió en contra de sacar conclusiones precipitadas.

"No quiero justificar la operación del sábado por la noche de ninguna manera, pero tampoco quiero juzgarla demasiado rápido", matizó. La violencia física empleada por agentes de policía no es en absoluto ilegal per se, como algunos creen, sino a menudo apropiada, permisible y urgentemente necesaria, agregó.

La portavoz de política interna del grupo parlamentario de Los Verdes, Irene Mihalic, está parcialmente de acuerdo, aunque: "Una fuerte intervención y también el uso de la fuerza puede ser necesaria si la situación lo requiere, pero solo entonces", aclara a DW.

Las grabaciones de video de la operación policial en Düsseldorf muestran el uso de un método "que pone en peligro la salud y la vida del detenido por razones que no son para mí evidentes", reconoce Mihalic e insiste en que el incidente debe ser aclarado en detalle.

(rml / cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |