Vida y cultura en Europa

Imagen: DW

La arquitectura del futuro… ¡en pan de jengibre!

Renombrados estudios de arquitectura construyen en Londres la "Gingerbread City" por Navidad. Para ello hornean sus ideas para el futuro con masa de pan de jengibre. El tema de este año es "Agua en las ciudades".

Otros temas en Euromaxx:

Imagen: DW

La nueva edición del calendario Pirell

El fotógrafo ghanés Prince Gyasi es el autor del 50º calendario Pirelli, que en su edición de 2024 lleva por título "Atemporal". Por delante de su cámara han pasado, entre otros, Naomi Campbell, Idris Elba y Amanda Gorman.

Imagen: DW

¿Cuánto cuesta visitar un mercado navideño alemán?

Los mercados navideños de Alemania no son sólo un lugar para comprar regalos, ¡también hay mucho que probar! Aunque no suelen resultar precisamente baratos. Hacemos una prueba para ver todo lo que se puede hacer con un presupuesto de 50 €.

Imagen: DW

¿Por qué en Bolonia no comen espaguetis a la boloñesa?

Los espaguetis a la boloñesa tienen su origen en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. ¡Pero allí nadie los pediría así! Porque la salsa de carne molida, que en Italia llaman "ragú", se sirve originalmente con tallarines.



Imagen: DW

Visita guiada por Varsovia

En la capital polaca, Varsovia, hay mucho que descubrir: un museo del comunismo, arte callejero, bares de leche y capillas escondidas. La bloguera de viajes Eva zu Beck, nos lleva a los lugares más interesantes.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 08.12.2023 – 23:30 UTC

SÁ 09.12.2023 – 01:30 UTC

SÁ 09.12.2023 – 06:03 UTC

SÁ 09.12.2023 – 11:30 UTC

SÁ 09.12.2023 – 14:30 UTC

SÁ 09.12.2023 – 20:30 UTC

DO 10.12.2023 – 03:30 UTC

DO 10.12.2023 – 08:30 UTC

DO 10.12.2023 – 16:30 UTC

DO 10.12.2023 – 21:30 UTC

LU 11.12.2023 – 07:30 UTC

LU 11.12.2023 – 12:03 UTC

MA 12.12.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6