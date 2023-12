Vida y cultura en Europa

Imagen: DW

Figuras navideñas tradicionales de Alemania

Los ángeles de Navidad de Grünhainichen se caracterizan por los once puntos blancos de sus alas y se pintan a mano. Este tipo de figura es un adorno navideño típico.

Imagen: DW

¿Por qué son tan ricos los churros?

Cada país europeo tiene su dulce típico. En España, son los churros: una masa frita de harina que se acompañan con chocolate caliente. Existen incluso establecimientos especializados, las churrerías.

Imagen: DW

Los fiordos de Noruega

No hay mucha distancia entre la ciudad noruega de Bergen y los impresionantes paisajes de los fiordos. La reportera de Euromaxx Aisha Sharipzhan hizo el viaje.

Imagen: DW

Ópera namibia en Alemania

La historia compartida de Namibia y Alemania durante la época colonial: este es el tema de la primera ópera de Namibia. La obra está escrita en alemán y en otjiherero, lengua nacional del país.

Imagen: Giulia Grillo

El mundo surrealista de Giulia Grillo

A la artista italiana Giulia Grillo le gusta transformarse y posar de muñeca en un mundo de fantasía. Sus puestas en escena provocan y fascinan a un tiempo. Cuenta con casi 200.000 seguidores en Instagram.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 01.12.2023 – 23:30 UTC

SÁ 02.12.2023 – 01:30 UTC

SÁ 02.12.2023 – 06:03 UTC

SÁ 02.12.2023 – 11:30 UTC

SÁ 02.12.2023 – 14:30 UTC

SÁ 02.12.2023 – 20:30 UTC

DO 03.12.2023 – 03:30 UTC

DO 03.12.2023 – 08:30 UTC

DO 03.12.2023 – 16:30 UTC

DO 03.12.2023 – 21:30 UTC

LU 04.12.2023 – 07:30 UTC

LU 04.12.2023 – 12:03 UTC

MA 05.12.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6