Vida y cultura en Europa

Imagen: DW

Make Hummus – Not War: El restaurante berlinés Kanaan

Un lugar de entendimiento: El restaurante berlinés Kanaan está regentado por un israelí y un palestino. Les une mucho más que la gastronomía.

Imagen: Juergen Feichter/Eibner/imago images

Descubrir la ciudad italiana de Trieste

La ciudad italiana de Trieste, a orillas del Adriático, es famosa por sus cafés y cafeterías. Pero, también los guisos de cerdo con chucrut y papas forman parte de su oferta culinaria.

Imagen: DW

Dulce tentación, el wafel belga

Dulce, delicioso y popular: el wafel belga. En Bélgica, los gofres de Bruselas y Lieja son especialmente tentadores.Una mirada sensual a esta especialidad mundialmente famosa y francamente pecaminosa.

Imagen: DW

El alemán, ese idioma escurridizo

La reportera de Euromaxx Shabnam Surita, de la India, sabe lo difícil que puede ser aprender alemán. Pero, no se desanima y tiene valiosos consejos para quienes desean aprender alemán.

Imagen: DW

Reciclaje artístico: retratos con deshechos

La artista turca Deniz Sağdıç transforma restos de todo tipo de materiales en retratos con la técnica del mosaico. Con sus trabajos quiere concienciar al público sobre el uso de los recursos del planeta.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 03.11.2023 – 23:30 UTC

SÁ 04.11.2023 – 01:30 UTC

SÁ 04.11.2023 – 06:03 UTC

SÁ 04.11.2023 – 11:30 UTC

SÁ 04.11.2023 – 14:30 UTC

SÁ 04.11.2023 – 20:30 UTC

DO 05.11.2023 – 03:30 UTC

DO 05.11.2023 – 08:30 UTC

DO 05.11.2023 – 16:30 UTC

DO 05.11.2023 – 21:30 UTC

LU 06.11.2023 - 07:30 UTC

LU 06.11.2023 – 12:03 UTC

MA 07.11.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6