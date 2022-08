Viaje por el Mediterráneo - Malta

El presentador Jaafar Abdul Karim empieza su viaje en la capital, La Valeta, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad fue restaurada en profundidad, misión para la cual fue fundamental el trabajo del arquitecto Konrad Buhagiar. Este le muestra a Jaafar los rincones más hermosos de La Valeta, donde se funde la arquitectura moderna con la antigua.



En Siggiewi, el presentador se encuentra con Marilu Vella y juntos cocinan pastizzi, una especialidad nacional. Estas empanadas son el bocado favorito de los malteses.

El país isleño es miembro de la Unión Europea desde 2008. En este paraíso fiscal, a la gente le gusta exhibir lo que tiene. Malta tiene también un lado oscuro: a finales de 2017, el asesinato de una periodista sacudió la política y sumió el país en una crisis. Daphne Galizia destapó escándalos de corrupción de enorme calado y lo pagó con su vida: la mataron poco después con la explosión de un coche bomba.







Con el recuerdo de un atentado que conmocionó a Europa, Jaafar sigue su travesía hacia Gozo, la segunda mayor isla del archipiélago maltés. Tiene apenas 14 kilómetros de longitud y, sin embargo, alberga dos grandes óperas. ¿Por qué? Se lo cuenta a Jaafar el director, John Galea.



La isla mediterránea es también uno de los focos en la crisis de refugiados. Miles de personas han muerto ahogadas en los últimos años intentando llegar a Europa. Constantemente llegan a Malta barcos de rescate que traen de altamar a quienes sobreviven esta travesía. Jaafar Abdul Karim habla con supervivientes y con el fotógrafo maltés Darrin Zammit Lupi, que ha capturado en imágenes este drama humanitario.





