Viaje por el Mediterráneo - Israel

Tiene una fascinante costa en el Mar Mediterráneo y es el hogar de judíos, musulmanes y cristianos.

Es el primer viaje de Sineb a Israel. En Tel Aviv visita una sinagoga, que alberga a una comunidad conservadora. La recibe Romina Reisin, que guía los cantos y los rezos. Tradicionalmente los líderes de la oración en los templos judíos son varones. Romina Reisin sigue siendo una excepción.



Luego viajamos a Acre, que en su día fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. El Imperio Otomano está omnipresente. Pueden verse sus huellas en un palacio, cuyo propietario es Uri Jeremias. Este le explica a Sineb cómo restauró el edificio de 1500 años de antigüedad para convertirlo en un hotel.



En el camino a Haifa Sineb se encuentra con Boris Libermann, director técnico de una de las mayores instalaciones desalinizadoras del país, la Planta de Hadera. Esta pequeña localidad en pleno desierto quiere combatir así la escasez crónica de agua.







En Haifa vive la mayor parte de los musulmanes del país. Sineb visita la comunidad Ahmadía, un movimiento religioso reformista. El imán Muhammad Sharif Odeh le explica cómo judíos y musulmanes conviven de forma pacífica.





Sineb conversa además con la cantante Neta Elkayam, de origen marroquí, sobre lo que significa crecer en otro país y asiste a uno de sus conciertos en el casco antiguo de Haifa. Con estos sonidos familiares aun en sus oídos, viaja a la mañana siguiente a Cisjordania. Allí, junto a la organización Rabinos por los Derechos Humanos, ayuda a una familia palestina en la cosecha. Estos rabinos son activistas defensores de los derechos humanos, sin importarles el credo, la nacionalidad o el género.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 20.08.2022 – 00:30 UTC

SA 20.08.2022 – 21:30 UTC

DO 21.08.2022 – 06:03 UTC

DO 21.08.2022 – 12:30 UTC

DO 21.08.2022 – 22:30 UTC

LU 22.08.2022 – 04:30 UTC

LU 22.08.2022 – 09:03 UTC

LU 22.08.2022 – 15:30 UTC

MA 23.08.2022 – 11:03 UTC

MI 24.08.2022 – 09:30 UTC

MI 24.08.2022 – 14:03 UTC

JU 25.08.2022 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5