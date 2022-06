Viajar sin pagar en Europa: ¿en qué países es posible?

Desde hace años, hay expertos y políticos que apuestan por realizar cambios en el sistema de movilidad ciudadana, y en la actualidad aún más, a causa de la guerra en Ucrania y para reducir la dependencia energética de Rusia. La idea es que los ciudadanos ahorren energía al trasladarse.

Debido al aumento de los precios de la energía, el Parlamento alemán decidió, entre otras cosas, introducir un "billete mensual de 9 euros", de junio a septiembre de 2022, para impulsar el transporte público y reducir el gasto de los ciudadanos. Otros países de la Unión Europea ya tienen experiencia con este tipo de medidas.

Luxemburgo

Desde el 1 de marzo de 2020, "Luxemburgo es el primer país del mundo donde la movilidad es gratuita", anunció el Gobierno luxemburgués en su sitio web. Y en ese país, movilizarse también es gratuito para los extranjeros: el 45 por ciento de los trabajadores del país procede de otros países, y se traslada con regularidad hacia Luxemburgo.

Para el Ministro de Transportes de Luxemburgo, François Bausch, el transporte público gratuito es una importante medida social. El gobierno quiere convertir el país en un "laboratorio de movilidad", cuya población ha aumentado un 40 por ciento en 20 años. El transporte público local gratuito se financia a través del dinero recaudado de los contribuyentes.

Muchas personas podrán viajar en transporte público gratuito en Luxemburgo.

Malta

Malta quiere introducir el transporte público gratuito para todos los ciudadanos a partir del 1 de octubre. Esta medida no es una respuesta ante la guerra en Ucrania. Ya se había anunciado en octubre de 2021. El objetivo es reducir la dependencia de los automóviles, dijo a DW Bertrand Borg, editor del periódico Times of Malta.

El proyecto se financia con el dinero recaudado de los impuestos. Los turistas pueden viajar sin pagar en los medios públicos malteses si solicitan el billete gratuito antes de llegar al país.

Los malteses y turistas podrán ir gratis en autobús a partir de octubre de 2022.

Hasselt, en Bélgica, dio marcha atrás

También hay ciudades y municipios que han introducido el billete gratuito. La ciudad belga de Hasselt goza de reputación internacional por su transporte público. Hasselt se hizo conocida más allá de sus fronteras cuando introdujo el transporte público gratuito, en 1997.

Los ciudadanos pudieron viajar en autobús y tren de forma gratuita hasta 2013. Sin embargo, la administración de la ciudad revirtió la medida en 2013 por los altos costos.

El billete gratuito en Hasselt, Bélgica, hizo famosa a esta ciudad belga.

Tallin, Estonia

En la capital de Estonia, Tallin, todos los residentes registrados en la ciudad pueden utilizar autobuses y trenes de forma gratuita desde 2013. La administración de la ciudad también decidió dar ese paso porque había muchos usuarios que no se podían costear los boletos durante la crisis financiera. El proyecto se subvencionó con ingresos fiscales adicionales.

Según la periodista estonia Evelyn Kaldoja, "la gente se queja de que los viajes son demasiado esporádicos, por lo que el sistema no es muy útil para las personas en edad laboralmente activa”. Además, ella no cree que la medida haya reducido la cifra de autos en las carreteras. Los autobuses y trenes ahora son gratuitos no solo en la capital, sino también en la mayoría de los municipios del país.

Viajar en autobús sin pagar es posible en Tallin, Estonia.

Dunkerque, Francia

Sin embargo, en otra ciudad europea donde también se introdujeron los boletos gratuitos en 2018, sí se redujo el tráfico en las carreteras. Se trata de en Dunkerque, en Francia. El objetivo oficial era entonces "hacer que la gente volviera a subirse a los autobuses".

La ciudad parece haber logrado su objetivo. De acuerdo a un estudio realizado unos meses después de la introducción del transporte público gratuito, el proyecto ha supuesto una reducción de los desplazamientos en coche: la mitad de los encuestados afirmó que ahora toma el autobús con más regularidad que antes. Alrededor del cinco por ciento incluso reconoció haber vendido su automóvil o no comprar otro por los autobuses gratuitos.

Islas danesas

Por razones económicas, Dinamarca también introdujo el transporte local gratuito: se pudo viajar gratis a algunas islas danesas.

Lina Holm-Jacobsen, coordinadora de prensa y marketing de VisitDenmark, dijo a DW que esto era parte del programa de apoyo del gobierno danés para impulsar el turismo después de los confinamientos por coronavirus. En los veranos de 2020 y 2021, viajar hasta las islas danesas fue gratuito para los pasajeros sin automóvil. En 2022, sin embargo, el ferry no es gratuito, pero los visitantes de las islas pueden aprovechar las tarifas reducidas del transporte local.

(rmr/cp)