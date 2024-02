Verde es la esperanza - Salvar el mundo con algas

También se usan en medicina o para sustituir plásticos.

Imagen: SWR

El biólogo y profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern, Michael Lakatos, y su equipo investigan el uso de microalgas en su proyecto de investigación "Waste to value", algo así como convertir residuos en valor. Algunas especies de algas forman cal, que podría utilizarse para fabricar biocemento y reducir así las emisiones de CO₂.

Imagen: SWR

Otras especies podrían ser una especie de sustituto biológico del plástico o producir colorantes comestibles a partir de luz solar y CO₂. El equipo de la región del Palatinado busca por todo el mundo algas y bacterias con propiedades especiales.

Imagen: SWR

El equipo de rodaje los acompañó durante casi un año, incluso a una cueva española donde se experimenta la vida en Marte. No sólo en la Tierra: las algas también podrían dar mucho de sí en el espacio; como alimento de cosmonautas, por ejemplo.



