Verdad o cliché: ¿cómo son los españoles?

Alpha Dia y su lucha contra el racismo

Alpha Dia es el modelo masculino más exitoso de Alemania. En la vida cotidiana y en la industria de la moda, este joven de origen senegalés enfrenta a menudo situaciones de discriminación.







Sorpresas del Rijksmuseum en Ámsterdam

Un carril bici que atraviesa el museo o una puerta secreta para trasladar un cuadro famoso: Euromaxx les muestra cinco cosas del famoso museo de arte que seguramente desconocen.





Secretos culinarios: 'Fish & Chips'

Este es el plato rápido más popular de la cocina británica. Suele servirse con sal y vinagre en puestos callejeros. ¿Por qué gusta tanto? ¿Y cómo se prepara?







La última abaniquera de París

La francesa Anne Hoguet vende sus abanicos tradicionales hasta en Hollywood. Entre sus clientes figuran marcas de lujo y personalidades como en su día Karl Lagerfeld. Un oficio, sin embargo, que está en peligro de extinción.

