Venezuela y la visa como instrumento de censura

El ministro se mostraba visiblemente enojado: "Es inaudito e irresponsable que los medios [extranjeros] envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley venezolana, y luego construyan un escándalo mediático". No cabe duda para el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza: "Este es otro ejemplo de la campaña mediática contra nuestro país", tuiteó el jueves (31.01.2019).

¿Qué pasó? Venezuela se encuentra actualmente en el foco de la opinión pública mundial debido a la lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó. Periodistas de todo el mundo llegan al país para informar sobre la crisis. Las autoridades venezolanas han arrestado en los últimos días a varios reporteros extranjeros que no contaban con la pertinente visa periodística, sino con una normal, mucho más fácil y rápida de obtener.

Riesgo incalculable

Tres periodistas de la agencia de noticias española Efe fueron arrestados el miércoles por el servicio secreto venezolano Sebin. El martes, dos periodistas franceses de la estación de televisión TF1 habían sido detenidos en Caracas. Un empleado de Efe en Caracas confirmó a DW que sus tres colegas habían ingresado al país sin visa de periodista. Y nos adelantó que iban a ser liberados, como efectivamente sucedió.

Otros periodistas no han tenido tanta suerte y han pasado más de un día en la famosa prisión de El Helicoide en Caracas. El periodista alemán Billy Six, que también había llegado al país sin visa de periodista, fue arrestado a mediados de noviembre del año pasado. Está acusado por las autoridades venezolanas de espionaje, rebelión y violación de zonas de seguridad. La primera visita en presidio por parte de los empleados de la Embajada de Alemania en Caracas no pudo tener lugar sino el 9 de enero.

Las autoridades venezolanas defienden la postura de que la ley y el orden deben ser respetados. Eso ciertamente se aplica a todo estado de derecho. ¿Pero no puede ser que ciertos estados abusen del requisito de visa especial para los periodistas utilizándolo para obstruir informaciones críticas no deseadas?

"Desafortunadamente el sitio web no está disponible"

"En los conflictos confusos, como el actual en Venezuela, es especialmente importante que los periodistas independientes puedan informar sobre el terreno a la gente del propio país, pero también a la audiencia internacional", explica la editora en jefe de Deutsche Welle, Ines Pohl. "Quien impide a los colegas periodistas hacer su trabajo es que tiene algo que ocultar".

Una llamada de DW a la Embajada de Venezuela en Berlín solicitando información para una visa de periodista resulta desalentadora. "Esto solo es posible a través del sitio web del Ministerio de Comunicaciones, pero desafortunadamente el sitio web no ha estado disponible durante días", dice la amable voz al otro extremo de la línea. El sitio está realmente fuera de servicio en este momento, pero aunque estuviera activo, la acreditación se demoraría probablemente 30 días.

Estos plazos no pueden considerarse precisamente apropiados para periodistas. Ciertamente, no hay muchos reporteros que sepan con 30 días de antelación en qué lugar del mundo va a haber un terremoto o una crisis. Los periodistas a menudo asumen riesgos. Deben decidir entre, por un lado, cumplir los requisitos de ingreso, a menudo diseñados para obstruir el trabajo periodístico o, por otro lado, informar desde el terreno rápidamente.

Control de entrada

El periodista danés Kristoffer Toft fue interrogado el 9 de enero en el aeropuerto de Caracas, mientras varios funcionarios buscaban en Google su nombre. Rápidamente se encontraron con publicaciones críticas firmadas por él. Inmediatamente se vio obligado a regresar a Miami en el mismo avión en el que vino. Toft tuvo incluso suerte en comparación con muchos otros periodistas en Venezuela.

Reporteros sin Fronteras denunció un alarmante aumento de la censura en Venezuela a raíz de la actual crisis política. Según una encuesta realizada por el Instituto para la Prensa y la Sociedad en Venezuela (IPYS), hubo 45 ataques contra periodistas en el país entre el 1 y el 28 de enero de 2019, incluidos arrestos arbitrarios, incautación de equipos y violencia policial y militar.

"Se abusa de la visa de periodista a menudo en ciertos países como un instrumento de control", explica Christian Mihr, director de RSF Alemania, a DW. El director de Reporteros sin Fronteras Alemania se vuelve a Arreaza, con quien empezábamos: "En aras de la libertad de prensa, es de agradecer que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela esté molesto".

