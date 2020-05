Venezuela se queda sin agua en medio de la pandemia

María es ama de casa y vive en Los Teques una de las ciudades satélites de Caracas. A pesar de estar cerca de uno de los embalses que suministra agua a la capital, el servicio falla en su comunidad. "Pasamos hasta un mes sin servicio, y cuando llega viene con poca presión y no se llenan los tanques. El agua huele mal, es de color marrón; cuando la hervimos quedan sedimentos en la olla. Con esto de la cuarentena ha sido peor, ya no sabemos cuándo tendremos servicio, y nos dicen que nos lavemos las manos para evitar el contagio de coronavirus" explica María a DW.

Juan Carlos, ingeniero, vive en Chacao, una urbanización al este de la ciudad de Caracas. El problema de la escasez de agua es una constante desde hace 5 años, dice a DW. "Ya el dinero no alcanza para comprar cisternas. Aunque el alcalde está haciendo un gran esfuerzo para llevar cisternas a todo el municipio y está construyendo pozos, la situación es de extrema gravedad. Por un camión cisterna tenemos que pagar 60 dólares. Eso representa un gasto enorme para nuestro mermado presupuesto” explica Juan Carlos.

En Cabimas, Estado Zulia, Ana María cuenta a DW que la vida allí se torna cada vez más complicada. Además de los constantes apagones, la falta de agua es desesperante. "Aquí, no recibimos agua por tuberías. Nosotros somos cinco: dos adultos, dos niños y un adolescente. Reciclo el agua cuando lavo a mano, porque la lavadora me gasta mucho. El agua con jabón y la del enjuague la guardo para los baños, todo huele mal, a podrido. Pasamos hasta 15 días sin una gota, a la espera de que lleguen las cisternas que manda el gobierno. Las colas son interminables. El calor es desesperante y a uno no le queda ni siquiera un balde para bañarse porque la prioridad es cocinar” dice Ana María.

En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró un record de 1.777 protestas por falta de agua en Venezuela durante el 2019, una cifra que ha ido aumentando cada año a medida que se agrava la crisis del servicio. En el 2020, la cuarentena por el COVID-19 no ha frenado a las personas, que toman la calle para protestar por la falta de agua en los últimos meses. En el mes de mayo, el problema llegó a niveles críticos en la capital, donde una explosión en la sala de bombeo de uno de los principales sistemas de suministro dejó a gran parte de la capital sin agua.

Filas para llenar recipientes con agua en Caracas. La falta de agua y electricidad golpea a menudo a los venezolanos. (Archivo).

Caracas está sin agua

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, atribuyó la explosión al sabotaje causado por un ataque terrorista. Para solventar la crisis, Reverol anunció la llegada de 252 "súper cisternas" de las 1.000 que fueron compradas a China para incorporar en el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua. Las cisternas estarán al servicio de las 188 comunidades que presentan fallas en el suministro. El ingeniero y expresidente de Hidrocapital (compañia del Estado proveedora de agua), José María De Viana, no valora la capacidad de las cisternas para abastecer de agua a una ciudad, y explicó a DW que se trata de una estrategia de propaganda ya que "el problema de las ciudades no es de tubería. Si usted tiene más agua puede distribuirla por las tuberías, que es la forma más económica, más eficiente y más limpia para hacer llegar el agua a las viviendas. Esta opción de los camiones cisterna va a ser muy visible, pero no ataca en lo absoluto el origen del problema, que es que hay agua en los embalses mientras las ciudades están sedientas" señaló De Viana.

Para De Viana el problema principal es la falta de mantenimiento: "Hay que destacar que en estos 20 años no se construyó una fuente nueva, sino que se contribuyó al deterioro de los sistemas de transporte", dice De Viana. "En el caso de Caracas, en este momento la ciudad recibe solamente 12.000 litros por segundo, y veinte años atrás recibía 20 mil litros por segundo, con la infraestructura existente para la época. Al tener todas las ciudades menos suministro que el que tenían hace veinte años, la forma de operarlo ha sido imponer unos sistemas rígidos de restricción en el abastecimiento, lo que llaman ‘racionamiento', y eso es cada vez más intenso, más profundo, precisamente porque los procesos de deterioro electromecánico no se detienen y el deterioro continúa avanzando" agregó.

El problema del deterioro de la infraestructura no es nuevo, y ahora golpea más a los venezolanos por la epidemia de SARS-CoV-2.

El deteriorado estado de los sistemas de distribución está afectando a comunidades en todo el territorio venezolano. Por una parte, continúa el expresidente de Hidrocapital, "el equipo técnico ha sido suplantado progresivamente por cuadros con bajo nivel de capacitación -y además con muy escasos recursos técnicos- para acometer el mantenimiento y reparación de las instalaciones. Todas las instalaciones de los sistemas de transporte de agua de las principales ciudades tienen distintos niveles de deterioro, tanto en las estaciones de bombeo como también en las aducciones. Las tuberías que traen el agua presentan, en algunos casos, obstrucciones, y en otras, fugas muy importantes" subraya De Viana. "Además hay una insuficiencia crónica en la producción nacional de sulfato de aluminio y de cloro, que son los reactivos fundamentales que utilizan para potabilizar el agua, lo cual hace que muchas ocasiones estemos recibiendo agua en malas condiciones, no sólo porque las plantas de tratamiento están en mal estado, sino también porque los insumos necesarios para el tratamiento no están disponibles", añade.

Sin agua para prevenir COVID-19

La higiene es una de las principales recomendaciones en la que más han insistido los expertos para prevenir contagios de COVID-19. Esto resulta difícil de cumplir en medio de una crisis de escasez de agua. DW habló con la diputada Marialbert Barrios, una de las pocas voceras que siguen denunciando las fallas de los servicios públicos que quedan en Venezuela, tras años de persecución política, exilios y encarcelaciones a los opositores. Barrios explica que la falta de agua "afecta transversalmente todos los elementos del día a día del ciudadano de a pie".

Jóvenes lavándose en un charco de agua en Caracas. (Archivo).

Para Marialbert Barrios, la implementación de camiones cisterna en medio de una escasez de gasolina no va a poder satisfacer las necesidades de las personas en las comunidades más desasistidas, ni remediar las distancias, el mal estado de las calles y los costos por la inflación. "Al final, la escasez de agua termina siendo uno más entre los grandes problemas que tienen los venezolanos", advierte. A la diputada también le preocupa que el suministro de agua sea politizado en lo que la oposición llama "el chantaje o la exclusión. Es decir, que si es el régimen quien directamente se va a encargar de distribuir estas cisternas, ya veremos a quiénes les llegarán y a quiénes no. Además, no desestimamos la posibilidad de que en algunos sectores del país pretendan decirle a la gente que si no tienen el ‘carnet de la patria', o si no están inscritos en el partido del gobierno, no les llegará el agua por cisternas. No hay descentralización, no hay garantía de inclusión, y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo: que cualquier política social termina formando parte del paquetazo de chantaje y discriminación que el régimen emplea con todo aquel que no piense dentro del proyecto político que ellos representan" explica Barrios.

La oposición representada en la Asamblea Nacional solo puede, por el momento, monitorear la crisis de servicios públicos. Tal monitoreo ha permitido a los diputados conocer el impacto que ha generado la falta o irregularidad del suministro de los servicios públicos y generar propuestas para la inversión de los servicios, a fin de que lleguen a toda la población. En el contexto del COVID-19, la magnitud en que está afectando la falta de agua es grave, según la diputada Barrios, ya que impacta al 90% de las familias venezolanas. "Primero, lavarse las manos constantemente, sin agua no se puede. Segundo, las condiciones de vida sin agua hacen difícil alimentarse, limpiar, lavar, la higiene del hogar, de los niños y el cuidado de los bebés", concluye.

(cp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |