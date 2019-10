Venezuela: retiran inmunidad a diputado opositor y piden procesarlo por “traición”

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), un foro cuya legitimidad no reconoce la oposición, despojó este martes (22.10.2019) de su inmunidad parlamentaria al diputado opositor Juan Pablo Guanipa y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a procesarlo por "traición a la patria".

La ANC, que rige con poderes absolutos y está integrada solamente por miembros del chavismo, aprobó unánimemente un acuerdo que "busca saciar la demanda de justicia" de los afectados por "guarimbas terroristas", como se refiere el oficialismo a las protestas contra la administración del socialista Nicolás Maduro.

El constituyente Esteban Arvelo dijo que Guanipa, diputado en Parlamento por el estado de Zulia (oeste), cometió "delitos flagrantes" durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017 y a finales de abril pasado, cuando el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, presidió un fallido levantamiento militar contra Maduro.

"Que sea la jurisdicción ordinaria quien determine si tiene responsabilidad penal o no la tiene. Acá lo importante es que no hay impunidad, inmunidad no es impunidad", dijo Arvelo.

La decisión de la ANC ocurrió solo horas después de que Guanipa ratificara el llamado de Guaidó a manifestarse en las calles este jueves contra Maduro. La manifestación busca denunciar la situación de Zulia, estado petrolero azotado por apagones de hasta 12 horas por día y escasez de combustible, agua y gas doméstico. El chavismo también llamó a movilizaciones para ese día.

Guaidó piensa que el crimen de Rada fue cometido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) (imagen de archivo).

"El régimen evidencia su temor a la movilización en las calles, a las convocatorias de este 24 de octubre en solidaridad con el Zulia (...). Arremeten contra Juan Pablo Guanipa por su liderazgo en defensa de los zulianos. Todo nuestro respaldo. Seguimos firmes", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

"A los guarimberos (...) que quieren volver a la violencia lo que les espera es la cárcel", amenazó Maduro este martes, sin mencionar a Guanipa. Pero según el miembro de la Constituyente José Luis Bermúdez, el levantamiento del fuero "no significa que automáticamente" Guanipa "va a ser aprendido", sino que "puede ser procesado en tribunales ordinarios" y podrá "defenderse".

Parlamento venezolano pide a ONU y OEA investiguen muerte de opositor

Por su parte, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que designen investigadores independientes para esclarecer la muerte del dirigente opositor Edmundo Rada.

Rada, quien era concejal del municipio de Sucre (este de Caracas), fue encontrado en la capital "calcinado y con dos tiros de gracia en la nuca”, un día después de haber sido reportado como desaparecido, dijo Guaidó.

"Esto es un asesinato de la dictadura”, aseguró el líder opositor, a la vez que presumió que el crimen fue cometido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de la policía acusado de múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas supuestas ejecuciones.

La solicitud de investigación fue dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos del organismo y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

ama (afp, efe)

