Venezuela: inicia protesta ciudadana para exigir "cese de usurpación" de Maduro

La manifestación, prevista entre las 12.00 y las 14.00 hora local (16.00 a 18.00 GMT), fue convocada el domingo pasado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien hace una semana se proclamó como presidente encargado de la Presidencia del país, un hecho que subió la tensión política en Venezuela. Efe pudo constatar que en el acomodado este de Caracas, un territorio considerado bastión del antichavismo, las protestas eran moderadas y la rutina seguía su curso.

Pero en el centro de la capital, donde los barrios son más pobres, varias centenas de personas se concentraron en las cercanías del Hospital J.M. De los Ríos, que atiende a niños y adolescentes, mientras coreaban consignas contra Maduro y levantaban carteles que denunciaban la "crisis humanitaria" que aseguran padece el país.

"Estaba de paso, pero me paré aquí porque en Venezuela estamos muriéndonos de hambre todos, los oficialistas y los no oficialistas", dijo a Efe desde la concentración el pensionista Armando Castillo. El hombre, de 62 años, añadió que el país atraviesa por una "gran incertidumbre" porque Maduro "no termina de soltar" el poder, mientras que Guaidó aún no lo ejerce de forma plena.

"Amnistía" de Guaidó a uniformados que den la espalda a Maduro

Esta protesta es custodiada por una decena de miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a quienes los manifestantes intentaron entregar hace unos días del texto de una ley al Legislativo, y que garantiza la "amnistía" y reinserción de los uniformados que den la espalda a Maduro. Efe atestiguó que los oficiales no aceptaron las copias de la ley, y que se negaron a dialogar con los manifestantes, que no cortaron la calle, pero ocuparon uno de los canales de la calzada y recibieron el apoyo, en forma de toques de claxón, de quienes transitaban en vehículos y motocicletas.

En las redes sociales también se da cuenta de manifestaciones similares en varias ciudades del país. Esta protesta hace parte de la presión que ejerce el antichavismo sobre Maduro para instarle a apartarse del poder y que así cese la "usurpación" que aseguran hace de la Presidencia, luego de haber jurado hace 20 días un nuevo término de 6 años que consideran "ilegítimo".

Maduro ganó con amplio margen las elecciones de mayo pasado, a las que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas y estar inhabilitados sus principales partidos y dirigentes. Por ello, el antichavismo afirma que "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.

jov (efe, reuters)