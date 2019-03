Venezuela: Grupo de Contacto condena inhabilitación de Guaidó

El Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela condenó este jueves (28.03.2019) la inhabilitación del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la nación petrolera por más de 50 países, para ejercer cargos públicos por 15 años. El GCI "condena la reciente decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó", indicó la agrupación en la declaración de cierre de su reunión en Quito.

El documento del GCI agrega que "esa decisión política de la Contraloría, que no considera el debido proceso, es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales" en Venezuela. La declaración fue leída en español por el canciller ecuatoriano, José Valencia, y en inglés por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. El GCI apuntó además quees "urgente" restaurar "la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes"en la nación petrolera, sumida en la peor crisis de su historia moderna.

"No hay contralor"

Por su parte, el Gobierno de EE.UU. consideró "descarada" y "ridícula" la decisión de la Contraloría venezolana. "Eso es descarado, eso es ridículo", se limitó a decir el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa. El propio Guaidó ha tildado de "farsa" esa decisión en su contra y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló Guaidó y recordó que Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no por la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano previsto para ello.

