Veneno en Arica - Basura tóxica de Suecia a Chile

En 2018, las víctimas por fin presentaron una demanda contra la empresa.

En 1984, cuando la empresa minera Boliden transportó sus residuos tóxicos de Suecia a Chile, se acordó que los residuos serían debidamente procesados tras su llegada.











Sin embargo, gran parte de la basura fue abandonada en las afueras de la ciudad de Arica, en pleno desierto. Años más tarde, muchos habitantes se enfermaron de cáncer y nacieron bebés con enfermedades congénitas.







Lars Edman nació en Chile y creció en la ciudad sueca de Skellefteå, donde se había fundado la empresa minera Boliden. Con el documental "Toxic Playground”, del año 2009, Edman y el codirector William Johansson Kalén denunciaron por primera vez el desastre. El documental fue el detonante para interponer una demanda contra Boliden en 2018.



Este documental se centra en el juicio: nos reencontramos con caras conocidas de "Toxic Playground", como Jocelyn, entonces una niña, que más tarde bautizaría a su primer hijo con el nombre de los cineastas.







También reaparece en escena Rolf Svedberg, exdirector del departamento de medio ambiente de Boliden, quien fue en parte responsable del envío de los residuos tóxicos. Por aquel entonces viajó con los jóvenes cineastas a Arica para enfrentarse a las consecuencias de su grave decisión.



Durante el juicio, se encuentra en una posición delicada: Boliden quiere que declare en nombre de la empresa, pero también aparece en las pruebas de los demandantes, concretamente en fragmentos de "Toxic Playground" presentados como prueba.





