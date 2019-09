Venecia otorga el León de Oro a "Joker"

Cine negro en el Festival de Locarno

Spike Lee: el visionario

Una exposición del "Black Film" sin Spike Lee sería impensable. A mediados de la década de 1980, el director se convirtió en la figura principal del "New Black Cinema". Sus películas, dedicadas, entretenidas y críticas, son también para un público más amplio. El festival rindió homenaje a Lee al mostrar su clásico "Do the Right Thing" como preludio al festival.