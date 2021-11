Velia Vidal: reconociendo el racismo

Estuvo en octubre en Berlín para presentar su libro "Aguas de estuario", donde cuenta la tormenta que vive por la desigualdad social.

Cuestionada sobre si ella tiene una exigencia de escribir sobre la desigualdad social, sobre la opresión de los negros en Colombia, Velia Vidal simplemente dice que a la existencia de uno no se le puede quitar ni lo político ni lo social.

"Me sorprende con gusto la gran bienvenida que le han dado al libro en Alemania, porque hay muchas preguntas que también necesitamos hacernos en Colombia, como ¿por qué nos cuesta reconocer el racismo?", dice en entrevista con Pía Castro.

El Chocó es una de las zonas con mayor porcentaje de afrodescendientes en la América Latina hispanohablante, y la gente originaria de ahí, como Velia Vidal, dice que carga con una historia de olvido, de abandono y de racismo.

"Eso lo sufrimos hasta el día de hoy. Esa historia está ligada a la esclavización, pues somos los descendientes de los africanos esclavizados aquí en los siglos pasados", dice Velia.

El problema es que esta historia ha sido perpetuada por las personas y las instituciones, y mientras no se reconozca, dice la autora, no habrá solución. Y mientras no haya solución, la gente del Chocó sigue viviendo bajo una premisa que Velia Vidal no tarda en recordar: "No se rinde el que nació en un lugar donde hay que luchar por todo".



