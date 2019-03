Varios muertos y cuatro heridos a causa de una explosión en el suroeste de Colombia

Al menos ocho personas murieron y cuatro más resultaron heridas este jueves (21.02.2019) por una explosión ocurrida en una zona rural de Dagua, en el departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), informaron fuentes oficiales.

"Tenemos el reporte de ocho muertos y cuatro heridos", dijo a la agencia Efe el alcalde de Dagua, Guillermo Giraldo, quien explicó que no tienen más detalles del hecho ocurrido en una zona habitada por indígenas de la comunidad Nasa.

Giraldo añadió que la cifra de muertos y heridos se consolidará más adelante porque los indígenas no han permitido el ingreso de las autoridades y exigen la presencia de la Procuraduría (Ministerio Público). Asimismo, dijo que contrario a las primeras versiones que circularon, la explosión ocurrió en una vivienda y no en una mina, "pues allí no hay ninguna actividad minera".

Valle del Cauca, ruta entre Corinto y Caloto.

El alcalde añadió que las autoridades serán las encargadas de establecer qué fue lo que pasó "porque se sabe que hubo una explosión pero nada más. No sabemos qué la produjo". Inicialmente el coordinador de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, Jesús Copete, dijo a periodistas que la explosión ocurrió en una mina de oro.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su pésame a los familiares de los fallecidos. "Expreso mi más sincero pésame a los familiares de los fallecidos tras la explosión", escribió Toro en Twitter.

Entre tanto, los Bomberos de Dagua dijeron que la emergencia fue atendida con varias máquinas y que tienen el reporte inicial de cuatro heridos.

pana (efe/elespectador/eltiempo)

