Vargas Llosa recibe el alta hospitalaria y "está recuperado"

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa "ya está recuperado" del COVID-19 que sufrió por segunda vez, y que obligó a hospitalizarle en un centro hospitalario de Madrid, donde este viernes (7.07.2023) recibió el alta médica, según informó su hijo Álvaro en un mensaje en Twitter.

"Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado", señala el breve mensaje del hijo del premio nobel de Literatura, que agradece la atención de los profesionales del Hospital Ruber Internacional.

También destaca que "innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días".

"Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!", concluye el texto del hijo del novelista en español, inglés y francés.

Vargas Llosa, de 87 años, ya tuvo que ser hospitalizado en abril de 2022 a causa del COVID-19 en el mismo hospital de Madrid, ciudad en la que reside.

El escritor, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, fue ingresado el sábado al contraer por segunda vez en quince meses esta enfermedad, la primera vez fue en abril de 2022.

Mario Vargas Llosa fue parte del "boom latinoamericano", junto con escritores como Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Imagen: GTRES/picture alliance

Vargas Llosa, uno de los grandes del "boom latinoamericano"

Vargas Llosa fue uno de los grandes protagonistas del "boom latinoamericano", junto al colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o el mexicano Carlos Fuentes, un fenómeno literario que en los años 1960 y 1970 dio a conocer en todo el mundo a estos creadores entonces jóvenes.

Nacido en la sureña ciudad peruana de Arequipa el 28 de marzo de 1936 en una familia de clase media, Vargas Llosa fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba (Bolivia) y luego en Perú.

Su larga carrera literaria despuntó en 1959, cuando publicó su primer libro de relatos, 'Los jefes', con el que obtuvo el Premio Leopoldo Alas.

Pero cobró notoriedad con la publicación de la novela 'La ciudad y los perros', en 1963, seguida tres años después por 'La casa verde'. Su prestigio se consolidó con su novela 'Conversación en la Catedral' (1969).

Siguieron después 'Pantaleón y las visitadoras', 'La tía Julia y el escribidor', 'La guerra del fin del mundo', '¿Quién mató a Palomino Molero?', 'Lituma en los Andes' y 'El pez en el agua' (memorias de su campaña electoral), 'La fiesta del Chivo' o 'El sueño del celta', publicada poco antes de recibir el Nobel en 2010.

CP (efe, afp)