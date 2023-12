Víkingur Ólafsson - De Islandia al mundo

Imagen: DW





El "Daily Telegraph” británico lo describió como la nueva superestrella del piano clásico y el "New York Times” llegó a apodarlo "el Glenn Gould islandés". Con sus particulares interpretaciones del repertorio clásico para piano, Víkingur Ólafsson, nacido en Islandia en 1984, no solo deleita a los aficionados a la música clásica, sino que también cautiva a un público más amplio.

Destaca sobre todo por su tono sosegado; su nuevo álbum, "From Afar", es casi meditativo y evoca la inmensidad del paisaje islandés.

En el retrato que hace de él Cultura.21 a través de entrevistas y fragmentos musicales, el músico explica cómo reinterpreta obras de compositores conocidos añadiéndoles un pequeño aire islandés.

