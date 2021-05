Ute Groth: la lucha de poder en la cúpula de la Federación Alemana de Fútbol es "vergonzosa”

DW: Sra. Groth, ¿cómo vive usted la lucha por el poder que se está dando en la cúpula de la Federación Alemana de Fútbol (DBF)?

Ute Groth: Es vergonzosa. Y no empezó recién ahora, sino que lleva meses. La pulseada entre el secretario general, Friedrich Curtius, y Fritz Keller ya había comenzado el año pasado. Lo que pasa es que ahora se la confrontación se hizo visible. Y esto pasa justamente en estos tiempos en que todos los clubes de fútbol tienen problemas graves y necesitan apoyo, y que sus líderes estén presentes en los medios. Pero eso no sucede en absoluto, y es verdaderamente lamentable.

La dirección actual -al menos el presidente del DFB y el secretario general- está a punto de ser relevada. ¿Cree que algo cambiará después de eso?

Para que algo cambie, deben cambiar los objetivos. Ya en años anteriores se trabajó siempre sin tener en cuenta a los clubes de fútbol amateur. Nunca hubo una rebelión desde las bases porque en las votaciones siempre se vota abiertamente. Pero el disgusto en los clubes amateur se siente desde hace tiempo, y en las asociaciones no ha cambiado nada estructuralmente. Por eso nada cambiará tampoco aunque haya otros en la cúpula.

¿Qué debería cambiar entonces?

No existe una verdadera participación de los clubes de aficionados que divierta, a la que uno quiera ir, para colaborar y reflexionar juntos cómo se puede hacer progresar al fútbol, qué deberíamos hacer en los años siguientes para que un club siga atrayendo al público, qué hacemos con los chicos que ahora están en la escuela, cuáles son su posibilidades de entrenar. Las estructuras actuales de la Federación son las mismas que hace 20 años, ya totalmente obsoletas desde hace tiempo. Por eso se debería comenzar ahora lentamente a transitar otros caminos. Un tema muy importante es el de la codecisión. Hay muy pocas posibilidades, solo se puede poner en práctica cada tres años. Eso no funciona. La coparticipación y la codecisión serían, en mi opinión, los puntos clave que habría que poner en práctica.

La gran mayoría de los futbolistas alemanes son amateur.

¿Será que la cúpula se ha alejado demasiado de las bases?

No creo que las personas que están arriba en la jerarquía de la Federación Alemana de Fútbol tengan un contacto asiduo con los clubes amateur, ni se enteren de cuáles son los problemas a los que se enfrentan estos. En las asociaciones nacionales y regionales, entretanto, ya hay personas más jóvenes que entienden mejor ese tema, que realizan día a día su trabajo en la asociación y saben bien lo que pasa en las bases. Pero no se sacan consecuencias al respecto para ver y escuchar con atención qué es lo que pasa en los clubes de aficionados. Eso no sucede, y es lo que hace falta.

Usted se postuló como presidenta del DFB hace dos años para "terminar con el nepotismo en el negocio del fútbol” y "sanearlo”. ¿Es eso realmente posible?

Creo que, si se empezara a trabajar con gente nueva, con otra gente, eso sería posible. Pero para eso tiene que cambiar la estructura. Tienen que participar personas que dejen colaborar a otros, que sepan escuchar y puedan delegar tareas. Simplemente se trata de encontrar una forma nueva de trabajo.

¿Cómo debería ser una nueva presidenta o un nuevo presidente del DFB para poder cumplir con el cargo?

Ella o él deben, en primer lugar, ser honestos. Tienen que poner la tarea por delante de lo personal y no aspirar a brillar. Hay que tener un cable a tierra, estar junto a los clubes y no solo querer estar sentado en la tribuna cuando juega el equipo nacional. Hay que ser capaz de enfrentar conflictos, ser capaz de integrar. Y, sobre todo, hay que poder mirar más allá de la propia nariz. Después de todo, ya no se trata solo de la Bundesliga, ni de los contratos o de la venta, ni de la nueva Academia de Fútbol. Todo el sistema tiene siete millones de miembros, 25.000 clubes amateur. Ellos son los que mueven la Federación, y hacia allí es a donde hay que mirar, y apoyarlos.

¿Cree que algunos de los nombres que se están barajando cumpliría con esas condiciones?

Rummenige (izqda.) y Lahm: ¿candidatos idóneos?

No, no creo. Se habla de Karl-Heinz Rummenige, Rudi Völler y Philipp Lahm. Claro que los tres saben de fútbol, eso es innegable. Pero ¿es eso lo único que necesita ahora la Federación? No lo creo. Necesitamos una nueva orientación.

¿Piensa volver a postularse?

Cuando empezó el teatro la semana pasada, pensé: ‘¿deberías hacerlo?' Pero luego, si uno se pone a pensar en las circunstancias, en todo lo que está pasando, y en cómo vuelven a actuar unos contra otros otra vez, solo podría imaginármelo si hay un recambio de personal en la cúpula. De otro modo, yo empezaría igual que Fritz Keller, pero entonces la gente que está detrás de bambalinas seguiría allí, como ahora. Eso no sirve. Por eso, diría claramente que no.

Ute Groth es presidenta del club deportivo DJK TUSA 06 Düsseldorf desde 2007, conocido sobre todo por su gran sección de fútbol femenino. En 2019, Groth se postuló para suceder al presidente del DFB Reinhard Grindel, que había renunciado. Tiene 62 años y es dibujante técnica, trabaja como coordinadora de proyectos en la construcción de hospitales y tiene dos hijos.

(cp/ers)