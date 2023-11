Una ruta peligrosa - Refugiados en las Islas Canarias

Imagen: Maria Gerth/DW

Abdoulaye es sastre y quiere intentar la arriesgada travesía, pero tiene dudas. Sus amigos le aconsejan que no lo haga, que el peligro es demasiado alto. La ruta lleva a los migrantes mar adentro durante días para evitar a los guardacostas de los países de África Occidental. Muchos no sobreviven al viaje, se hunden en sus destartaladas embarcaciones o mueren de sed después de perder el rumbo. En los cementerios canarios cada vez hay más lápidas de refugiados sin nombre.

Imagen: DW

El Hierro es la isla más pequeña del archipiélago y acoge a un gran número de personas procedentes de África. El alcalde de uno de sus municipios, Juan Miguel Padrón, se queja de que están completamente desbordados por el rápido crecimiento de refugiados.

Un reportaje de Tessa Clara Walther.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 25.11.2023 – 13:03 UTC

SÁ 25.11.2023 – 18:15 UTC

SÁ 25.11.2023 – 22:15 UTC

DO 26.11.2023 – 05:15 UTC

DO 2611.2023 – 09:15 UTC

DO 26.11.2023 – 15:15 UTC

LU 27.11.2023 – 00:15 UTC

LU 27.11.2023 – 05:03 UTC

LU 27.11.2023 – 08:03 UTC

LU 27.11.2023 – 16:03 UTC

LU 27.11.2023 – 19:03 UTC

MA 28.11.2023 – 10:45 UTC

MA 28.11.2023 – 17:15 UTC

MI 29.11.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6