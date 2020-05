Una revolución inacabada: el estado de los derechos LGBTI en el mundo hispanoparlante

En el año 2020 sigue habiendo países en el mundo donde algunos amores, además de valer menos que otros, pueden acabar en la cárcel o incluso costar la vida. Lo mismo vale para la conciencia de uno mismo, de ser hombre o mujer, que en la mayor parte del planeta sigue siendo una decisión personal, de acuerdo con el género sentido, sino que queda a merced del Estado y las instituciones sociales.

¿Cuál es el estado de los derechos de las minorías sexuales en América Latina y las otras partes del mundo que hablan español? ¿Dónde es legal casarse con una persona del mismo sexo? ¿Y qué tan diferente es ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual en cada uno de estos países?

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, DW les ofrece una visión panorámica de este mundo de contrastes.

Argentina

La ola de conquistas legales en materia igualdad LGBTI en América Latina se inició en Argentina, pionera en la región al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010. Aunque los analistas lamentan que los vaivenes políticos y la difícil situación económica del país han dificultado que continúe en esta senda de progresos que generó grandes expectativas hace una década, Argentina sigue siendo un referente mundial con su ley de igualdad de género: es el único país en América Latina donde se reconoce plenamente el principio de la libre autodeterminación de género.

Un aula propia para construir la igualdad trans

Bolivia

El artículo 14 de la Constitución boliviana de 2009 prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Desde 2010, además la una ley antidiscriminación incluye estos motivos de discriminación como agravante penal. No obstante, el país todavía no reconoce siquiera las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Bolivia sí cuenta desde 2016 no obstante con una ley de identidad de género. Según un estudio mundial realizada en 2016, el 65% de los encuestados en Bolivia consideraban que "los derechos humanos deben aplicarse a todos, sin importar hacia quién se sientan atraídos o el género con el que se identifican".

Chile

El pasado mes de enero, el Senado chileno dio un paso "histórico" al aprobar legislar próximamente el matrimonio igualitario. Nunca un proyecto legal en este terreno había llegado tan lejos en el país. No obstante, como reconoció el grupo LGBTI Movilh, "este es un primer paso de muchos". El Estado chileno se había comprometido en 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a legislar a favor del matrimonio igualitario.

Visibilidad lésbica: "El lesbofeminismo llegó para quedarse"

Colombia

La elección el pasado mes de octubre de Claudia López, abiertamente lesbiana, al frente de la alcaldía de Bogotá dio la vuelta al mundo y dio un renovado impulso a la causa LGBTI en Colombia. No obstante, la implementación del pico y género en la capital colombiana para tratar de combatir la expansión del nuevo coronavirus generó importantes críticas por parte del colectivo trans, que denunció casos de acoso transfóbico contra personas transgénero que salieron a la calle el día correspondiente a su identidad de género.

América Latina: "¿para cuándo una presidenta lesbiana?"

Costa Rica

Costa Rica podría sumarse en unos días a la lista de países de la región donde las parejas del mismo sexo pueden casarse. O quizás no. Si bien está previsto que el matrimonio igualitario entre en vigor el próximo 26 de mayo de acuerdo con una sentencia emitida por la Sala Constitucional hace dos años, un grupo de parlamentarios ha presentado una moción para retrasarlo hasta 18 meses. Los diputados conservadores argumentan que no han tenido suficiente tiempo para revisar la decisión judicial, entre otras cosas por la pandemia de COVID-19. Oficiales del Gobierno, activistas LGBTI y políticos defensores de la causa critican que los conservadores abran este frente político en un momento en el que deberían aunarse esfuerzos para afrontar juntos el desafío del virus.

Reivindicación y celebración: la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en noviembre de 2019

Cuba

El arcoíris no llegó a brillar sobre Cuba, como parecía cuando el borrador de la nueva Carta Magna abrió la puerta al matrimonio igualitario. Finalmente, ese artículo fue eliminado y se aplazó el debate hasta la aprobación de un nuevo Código de Familia, en un esfuerzo del Gobierno cubano por asegurar el respaldo al texto constitucional en el referendo tras el encendido debate que se generó. Por tanto, no será hasta al menos el año 2021 cuando Cuba decida sobre la legalización del matrimonio igualitario. Hasta entonces, las parejas del mismo sexo seguirán sin gozar de los mismos derechos que las heterosexuales.

Ecuador

En junio de 2019, Ecuador se convirtió en el quinto país latinoamericano en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, concretamente por vía judicial. A nivel social y político, sin embargo, las actitudes homofóbicas y transfóbicas siguen muy presentes y han tomado fuerza con el auge de las iglesias evangélicas, un fenómeno que recorre toda la región. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que las llamadas "terapias de conversión" han cobrado especial fuerza en territorio ecuatoriano, en gran parte gracias al conservadurismo religioso impulsado por estos grupos evangélicos.

"Clínicas de deshomosexualización", el terror impune de Ecuador

El Salvador

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son ilegales en El Salvador y su Código Penal prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero este país centroamericano tiene poco más que celebrar en materia de derechos LGBTI. De hecho, la exclusión y la violencia contra las minorías sexuales están muy extendidas en la sociedad salvadoreña. En un caso que podría abrir la puerta a una mayor conciencia social contra la impunidad, tres policías serán juzgados por el asesinato en febrero de Camila Díaz, una mujer trans que fue secuestrada y apaleada y murió tres días después en el hospital. Según una organización local, más de 600 mujeres trans han sido asesinadas en El Salvador entre 1993 y 2020.

España

La España del dictador Franco fue un régimen especialmente duro con la población LGBTI, pero cuatro décadas después del fin de aquella dictadura el país se ha convertido en un referente mundial en la protección legal de este grupo social. Según el Pew Research Center estadounidense, España es el país con mayor aceptación social de la homosexualidad. Además, el país ibérico es el principal destino europeo de los refugiados LGBTI latinoamericanos. Ello no significa, sin embargo, que no tenga asignaturas pendientes. De acuerdo con un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una de cada cuatro personas LGBTI en España afirma haber sufrido acoso recientemente por su orientación sexual e identidad de género.

LGBTI: Huir de Latinoamérica a un destino incierto

Estados Unidos

Walt Whitman, uno de los grandes poetas de la literatura estadounidense –y considerado bisexual por muchos estudiosos de su figura–, escribió que él mismo se contradecía y contenía "multitudes". Su nación también es un abanico de realidades y contrastes. Mientras que algunos lugares como San Francisco o Nueva York son iconos mundiales de la liberación queer, el auge en los últimos años del conservadurismo religioso ha puesto en entredicho esta idea de progreso lineal en el gigante norteamericano. Además, el atentado homófobo de Orlando en 2016 puso de manifiesto lo vivo que sigue el odio a la diferencia en algunos sectores del país y lo lejos que pueden llegar algunos individuos.

Filipinas

Pese a la polémica relación del presidente filipino, Rodrigo Duterte, con los derechos humanos, Filipinas está considerado uno de los países de Asia con mejor situación en lo relativo a las minorías sexuales. De acuerdo con el Pew Research Center, el 73% de la población considera que la sociedad debería aceptar la homosexualidad. No obstante, el país no reconoce las uniones de parejas del mismo sexo, como tampoco reconoce la identidad de género de las personas trans.

Guatemala

La situación de las personas LGBTI en Guatemala es, como en el resto de Centroamérica, muy preocupante. El país carece de protección legal de tipo alguno para las personas LGBTI. En años recientes, los activistas locales han denunciado el aumento de asesinatos motivados por la homofobia y la transfobia.

En Guatemala, "ser gay es una reivindicación política"

Guinea Ecuatorial

Esta antigua colonia española, hoy la dictadura más longeva de África, carece igualmente de protección legal de los derechos humanos de las minorías sexuales. A diferencia de otros países africanos, sin embargo, nunca ha criminalizado la homosexualidad. Pero las actitudes discriminatorias siguen siendo parte del día a día de la sociedad ecuatoguineana. A principios de este año la autora Trifonia Melibea Obono presentó en España una investigación sobre mujeres lesbianas y bisexuales embarazadas a la fuerza como "remedio" contra su orientación no heterosexual.

Honduras

El 75 % de los hondureños encuestados por Gallup en 2018 declaró rechazar el matrimonio igualitario. Desde 2005 rige en Honduras una prohibición constitucional del matrimonio igualitario. Pese a que la ley de este país centroamericano protege a las minorías sexuales de la discriminación, la realidad social es mucho más preocupante. Según Amnistía Internacional, 264 personas LGBTI fueron asesinadas en este país entre 2009 y 2017. No obstante, estos son solo registros oficiales que con toda seguridad no recogen la magnitud del problema, afirman los activistas locales.

Alemania y la UE, en defensa del arcoíris en Honduras

México

La evolución de los derechos LGBTI ha sido desigual, en términos geográficos, dada la división de competencias que establece el sistema federal del país. La Ciudad de México se convirtió en 2009 en la primera urbe de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. Al mismo tiempo, un estudio recogía en 2007 que una persona LGBTI era asesinada en México cada dos días, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos del mundo para la comunidad. Solo 19 de los 32 estados mexicanos ofician matrimonios entre personas del mismo sexo. La organización Letra S denunció este jueves (14.05.2020) que los asesinatos contra las minorías sexuales crecieron un 29 % en 2019 respecto al año anterior. La mayoría de estos asesinados (55 %) son transfeminicidios, es decir, asesinatos de mujeres trans.

Nicaragua

En Nicaragua la homosexualidad fue un delito hasta hace relativamente poco: el país legalizó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en 2008. Las personas homosexuales y bisexuales están protegidas de la discriminación por la ley desde ese mismo año. Hasta ahí llegan los avances en materia de igualdad. La última Marcha del Orgullo celebrada en Nicaragua fue especialmente crítica con el presidente, Daniel Ortega, y con las violaciones de los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018.

La victoria de la visibilidad: la Marcha del Orgullo de Ciudad de México, en junio de 2019

Panamá

Como en el caso de Nicaragua, la homosexualidad fue un delito en Panamá hasta 2008 y actualmente este país carece de protección alguna contra la discriminación o reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Sí tiene, no obstante, legislación relativa al cambio de género. Pero Panamá ha sido duramente criticado en las últimas semanas por las denuncias de maltrato de la comunidad trans durante la implementación de las medidas de pico y género.

Paraguay

La enorme influencia de la Iglesia católica en Paraguay lo convierte en uno de los más conservadores de Sudamérica en tema sociales como el aborto o la homosexualidad. Un ejemplo: la legislación paraguaya todavía tiene una edad de consentimiento sexual mayor para el sexo homosexual que para el heterosexual (16 años frente a 14). Ni el matrimonio homosexual ni el cambio de género están contemplados en el Derecho del país, si bien las personas LGBTI pueden servir abiertamente en las Fuerzas Armadas, lo cual no ocurre en todos los países de la región.

Perú

Desde principios de 2017, la discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género es ilegal en Perú. No obstante, y aunque el país permite el cambio legal de género, Perú carece de regulación relativa a las uniones entre personas del mismo sexo. El pasado mes de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una histórica sentencia en la que hizo al Estado peruano responsable de la detención arbitraria y violación de una mujer transgénero. Es la primera vez que este órgano se pronuncia sobre una denuncia de tortura contra un miembro de la comunidad LGBTI.

Y el velo femenino llegó a la política peruana

Puerto Rico

La situación de las personas LGBTI ha mejorado de forma notable en los últimos años en Puerto Rico. El matrimonio igualitario es legal en este territorio desde la sentencia al respecto del Tribunal Supremo estadounidense del 26 de junio de 2016. La legislación protege a esta minoría y también garantiza el derecho de las personas trans a ver reconocido legalmente su identidad género. No obstante, los activistas locales denunciaron a finales de abril de este año una "epidemia de violencia" tras el asesinato de cinco personas transgénero en solo dos meses., que vinculan al aumento de la retórica homofóbica y transfóbica por parte de determinados políticos y líderes religiosos.

Ver el video 03:00 Compartir Ser transexual en Guyana Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3c8u3 Ser transexual en Guyana

República Dominicana

El paraíso turístico dominicano es un desierto en términos de protección legal de las personas LGBTI. Según una encuesta de 2017, el 83,2 % de las personas LGBTI del país habían sufrido alguna forma de violencia o discriminación en los últimos tres años. La aceptación social todavía sigue siendo un reto: solo el 51,8 % de los encuestados por Newlink en 2014 aceptaría a un familiar homosexual. El crecimiento de la Marcha del Orgullo de Santo Domingo, que sigue siendo pequeña en comparación con la de otras capitales latinoamericanas, evidencia que poco a poco el respeto se va abriendo paso en las mentalidades locales.

Uruguay

Uruguay es otro de los referentes mundiales en lo que a la igualdad las personas LGBTI respecta. En 2009 se convirtióm en el primer país de América Latina en permitir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. El matrimonio igualitario llegó algo más tarde, en 2013. Considerado el país con mayor tolerancia social hacia la comunidad LGBTI de la región latinoamericana, Uruguay se ha consolidado como un aclamado destino turístico para las minorías sexuales.

Se consolidan los derechos trans en Uruguay

Venezuela

El país caribeño no reconoce las uniones homosexuales ni el derecho al cambio de género, pero sí prohíbe la discriminación en el ámbito laboral. Uno de los grandes problemas que afronta la comunidad LGBTI venezolana es la crisis sanitaria del país, la cual se ha convertido en un riesgo mortal para las personas que viven con VIH/sida, una pandemia que por desgracia sigue teniendo mayor prevalencia entre las minorías sexuales. Son muchos los venezolanos con este virus que se ven obligados a abandonar el país ante las ausencias de antirretrovirales que les permitan sobrevivir.

"Quedarme en Venezuela era morir de sida como en los ochenta"

(few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |