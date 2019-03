Una prórroga para el “brexit”

Theresa May agotó el jueves sus argumentos y sus cuerdas vocales, y envió a sus ministros al ruedo del drama parlamentario del "brexit”. Finalmente ganó la votación decisiva, si bien el triunfo incluyó una derrota. Por lo menos, ahora está claro que el "brexit” se pospondrá, después de que los parlamentarios rechazaron la opción de llevarlo a cabo sin un tratado con la UE.

Oportunidad perdida

En realidad, se esperaba que fuera el gran día de la oposición y los detractores del "brexit”. Pero ya al ver las mociones quedó en claro que no se cubrirían de laureles. Salvo una excepción, faltó una conjugación convincente de los intereses de la oposición y de los tories pro-europeos o moderados. Así, la propuesta de un segundo referéndum fue derrotada. El partido laborista había resuelto que no era el momento oportuno, granjeándose las iras de numerosos correligionarios y electores.

Por un estrecho margen de solo dos votos fracasó luego una moción laborista que habría otorgado al Parlamento un margen para debatir por propia iniciativa sobre otras opciones más "blandas” para la retirada de la UE.

May gana una prórroga

Finalmente se presentó la propuesta del Gobierno de pedir a la UE una postergación del plazo. Después de que el Parlamento rechazara en la víspera un "brexit” sin acuerdo, Theresa May planteó esta salida. Y ganó por fin una votación, por 413 contra 202. No obstante, esta victoria tuvo también un aspecto doloroso para ella. Tres de sus ministros se pronunciaron en contra. El ministro de comercio, Liam Fox, el de Defensa, Gavin Williamson, y el ministro del "Brexit”, Stephen Barclay, le negaron su respaldo. A los tres se les conocen ambiciones de suceder a May en la jefatura de gobierno.

La primera ministra ganó esta votación con el apoyo de la oposición, porque más de la mitad de los parlamentarios conservadores volvieron a votar contra ella. Una vez más quedó de manifiesto cuán poco respaldo tiene todavía en su partido y en el gabinete.

¿Corto o largo?

Se proyecta ahora una prórroga técnica de a lo sumo tres meses, si el próximo martes, en un tercer intento, se logra aprobar el acuerdo sobre el "brexit”. Theresa May lo someterá de nuevo al Parlamento, con la esperanza de que los "duros” de su partido finalmente lo acepten, para no poner en juego todo el plan.

Protesta contra el "brexit", en Londres.

No está claro cuán buenas son sus posibilidades de ganar. Una serie de partidarios del "brexit” ya han anunciado que aceptarán el tratado. Otros se muestran reacios, como el "duro” Steve Baker, quien afirma que el acuerdo es tan malo, que jamás lo aprobará. A Theresa May le faltaron la última vez 149 votos para obtener la mayoría. Y es del todo incierto que logre conseguirlos hasta el martes. ¿Qué ocurrirá si el acuerdo vuelve a ser rechazado? En tal eventualidad, May ha prometido pedir una prórroga más larga en la cumbre europea del jueves. Un día antes, el parlamento británico tendría que determinar para qué se usaría el plazo adicional. ¿Nuevas elecciones? ¿Un nuevo referéndum? ¿Un "brexit” más blando? Quién sabe.

Lo único claro es que la UE tendría que aprobar por unanimidad una prórroga. Y en Bruselas los ánimos están tan caldeados por el espectáculo del parlamento británico, que quizá eso no resulte tan fácil.

(er/el)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |