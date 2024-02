La Berlinale tiene fama de ser el festival más político del cine europeo. La inauguración de este año no fue la excepción. La top model Papis Loveday caminó por la alfombra roja con un cartel que decía: "No al racismo, no al AfD"; otros tenían puesto: "Alto el fuego ahora" en sus ropas. En la imagen, un grupo posa con fotografías de las víctimas del ataque terrorista racista de 2020 en Hanau.