Una pareja destroza una pintura de 400.000 dólares tras confundirla con proyecto de arte público

Una joven pareja vandalizó accidentalmente una obra de arte del grafitero estadounidense JonOne en Corea del Sur, argumentando que pensaban que tenían permiso para pintarla debido a los pinceles que había delante de la pieza.

La obra de arte sin título de 240 cm por 700 cm se estima que tiene un valor de hasta 500.000 dólares y fue pintada por JonOne en 2016 frente a un público en el centro comercial Lotte World de Seúl. La pintura y los pinceles de la actuación en directo han estado en el suelo delante del cuadro desde entonces y se consideran parte de la obra de arte.

JonOne, nacido John Andrew Perello, es un artista callejero conocido por sus grafitis de estilo expresionista abstracto.

Cámaras de CCTV captan a la pareja

Según el personal de la exposición, las cámaras de CCTV captaron a un joven y a una mujer recogiendo parte de la pintura, salpicándola y frotándola sobre la obra de arte el domingo.

"Pensaron que se les permitía hacerlo como arte participativo y cometieron un error", dijo a Reuters Kang Wook, director general de Contents Creator of Culture, coorganizador de la exposición. "Actualmente estamos en conversaciones con el artista sobre la posibilidad de restaurarlo".

Media hora después del incidente, los policías del centro comercial detuvieron a la pareja. La galería ha optado por no presentar cargos porque se trató de un error.

Tras el incidente, la galería colocó una valla y carteles adicionales que decían "No tocar".

Algunos visitantes fueron vistos tomando fotos de la obra de arte dañada por el grafiti el viernes, y Kang dijo que un mayor número de personas había preguntado por la exposición después del incidente.

