El largo camino hacia un órgano donado

Silke Schulze está gravemente enferma. Si no recibe pronto un corazón y un pulmón nuevos, morirá.

Imagen: Florian Nusch/DW

Silke Schulze, una mujer alemana de 40 años, espera desde hace meses en un hospital berlinés una donación de órganos que le salve la vida. Adam Penkalla es cirujano. Si encuentran un órgano de donante adecuado en algún sitio, se pone en marcha para extraerlo y llevarlo sano y salvo a Berlín. Es una carrera contrarreloj.

Imagen: Florian Nusch/DW

Acompañamos a Silke Schulze en su largo viaje hacia una nueva vida, y somos testigo cuando recibe los órganos que le salvan la vida tras una operación de 14 horas. También seguimos a Adam Penkalla en su viaje al extranjero para extraer un corazón y traerlo de vuelta a Berlín en un vuelo chárter.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 16.09.2023 – 13:03 UTC

SÁ 16.09.2023 – 18:15 UTC

SÁ 1.609.2023 – 22:15 UTC

DO 17.09.2023 – 05:15 UTC

DO 17.09.2023 – 09:15 UTC

DO 17.09.2023 – 15:15 UTC

LU 18.09.2023 – 00:15 UTC

LU 18.09.2023 – 05:03 UTC

LU 18.09.2023 – 08:03 UTC

LU 18.09.2023 – 16:03 UTC

LU 18.09.2023 – 19:03 UTC

MA 19.09.2023 – 10:45 UTC

MA 19.09.2023 – 17:15 UTC

MI 20.09.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6