Una foto: todo un mundo

En nuestro especial sobre la fotografía nos sumergimos en espacios vitales reales y escenificados, y visitamos lugares borrados por el tiempo.

Zanele Muholi y la otra Sudáfrica

Zanele Muholi nos cuenta con su cámara, las historias de la comunidad LGTBIQ en Sudáfrica. Las obras de Muholi son una rebelión contra la discriminación, el odio y la violencia, pero también plasman la alegría y el orgullo de las personas queer en Sudáfrica.







Alexander Steffen y el Berlín desvanecido

Berlín es una ciudad en constante transformación. En su proyecto “Vanishing Berlin", el fotógrafo Alexander Steffen documenta ese carácter efímero. Desde hace décadas, inmortaliza espacios urbanos emblemáticos, antes de que desaparezcan para siempre.







Elsa y Johanna, y sus identidades cambiantes

Las fotógrafas Elsa Parra y Johanna Benaïnous dominan el juego de la metamorfosis. En sus trabajos se retratan a sí mismas: como amas de casa aburridas, jóvenes rebeldes, madres, hijas o amantes.







James Mollison y el sueño infantil

James Mollison pone de manifiesto en “Where Children Sleep”, la desigualdad en la vida de los niños en el mundo: mientras en Estados Unidos un niño duerme en una cama en forma de auto, en Camboya otro chiquillo de su edad yace en un viejo neumático.







Wim Wenders y la historia de su vida

Todo empezó con fotos de preparación a los rodajes, una suerte de anotaciones. Pero pronto, el director de cine sucumbió a la fascinación de las imágenes de Polaroid. Se convirtieron en su diario. Y hoy son un valioso documento de una vida de creación.





