Una estrategia proporcional a la crisis del coronavirus

Los políticos intentan estabilizar el frente de la lucha contra la extremadamente contagiosa variante ómicron. Alemania vive un estado de alarma, al menos desde la primera advertencia del recién nombrado grupo de expertos del gobierno alemán sobre COVID-19.

Ahora, tras la reunión de ministros de los Länder con el Canciller Federal, Berlín reitera la postura asumida por el nuevo Gobierno alemán e insta a los ciudadanos a ser responsables, y a los no vacunados, a respetar las restricciones. A partir del 28 de diciembre, poco antes de las fiestas de fin de año, las reuniones de vacunados en privado se limitarán a diez personas, los clubes y discotecas tendrán que cerrar, y no se permitirá la presencia de público en los grandes eventos deportivos, como los partidos de la Bundesliga. Mientras en Alemania se cerrarán de las discotecas, en Estados Unidos e Israel se reportan las primeras muertes ocasionadas por ómicron que ya es la variante dominante en diversos países.

Baja vacunación, alta ocupación de UCI

Las nuevas medidas no son la gran estrategia que muchos esperaban, y otros temían. No se volvió a declarar el estado de alarma epidémica. No habrá restricciones de circulación, ni cierre de hoteles ni restaurantes. Lo paradójico es que los líderes conservadores de la coalición de la excanciller Merkel - remitiéndose al bajo índice de vacunación y la alta ocupación de las UCI - pidieran declarar la emergencia sanitaria que su partido eliminara poco antes de dejar el gobierno.

El gobierno federal y los representantes de los Länder son muy enfáticos en afirmar que las decisiones están guiadas por las recomendaciones del grupo asesor de científicos, al que pertenecen los virólogos Christian Drosten y Hendrik Streeck. El canciller Olaf Scholz subraya la primacía de los conocimientos científicos en las decisiones gubernamentales y no quiere que se produzcan cada día nuevos debates sobre más y más fuertes medidas.

Loable, ya que así los líderes regionales no podrán ahora esconderse detrás del gobierno federal. Al fin y al cabo, los Länder pueden declarar de nuevo la emergencia epidémica en su región, como lo decidió el estado de Berlín este martes 21 de diciembre.

En todo caso, el término "emergencia epidémica” no aparece en la declaración de tres páginas de los científicos. Se aboga por una "fuerte reducción de los contactos", seguida de la petición de "medidas eficaces coordinadas a nivel nacional para controlar la incidencia de la infección" y se pide "en particular, restricciones de los contactos bien planificadas y claramente comunicadas". Los científicos mencionan el uso efectivo de mascarillas y evitar las reuniones.

La educación y los escolares son responsabilidad de los Länder

Sin embargo, las recomendaciones ignoran la tan lamentada situación de las escuelas y de los niños más pequeños. Esto extraña, pero la educación en Alemania y el cuidado de los escolares es responsabilidad de los estados federados. Olaf Scholz muestra lo que el gobierno federal puede y quiere hacer. Pero él también deja claro lo que deben hacer los gobiernos regionales.

Si hay algo que la propagación de las variantes del coronavirus recuerda es que "el mundo es una aldea”. Y solo juntos podremos luchar contra ella con éxito. Esto debería convertirse en un tema más importante en Alemania, y también a nivel europeo, a más tardar cuando se cierre el actual frente contra ómicron.

(jov/er)