La arquitectura de Ucrania

Si alguien me preguntara qué es lo que más me gusta en la vida, les respondería que salir a pasear y tomar fotografías de obras arquitectónicas. Me encantan los edificios antiguos, las puertas de madera y las escaleras de mármol. En Odesa, ofrecía un recorrido por la parte menos turística de la ciudad, donde era posible descubrir los patios antiguos y su encanto.